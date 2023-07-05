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Украина. Премьер лига
05 июля 2023, 16:42 | Обновлено 05 июля 2023, 17:08
2889
25

ОФИЦИАЛЬНО. Сформирован календарь первого круга УПЛ сезона-2023/24

В первом туре «Шахтер» сыграет с «Металлистом 1925», а «Динамо» будет противостоять «Минаю»

05 июля 2023, 16:42 | Обновлено 05 июля 2023, 17:08
2889
25
ОФИЦИАЛЬНО. Сформирован календарь первого круга УПЛ сезона-2023/24
УПЛ

Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте представила базовые даты и календарь первого круга нового сезона чемпионата УПЛ.

Первый круг чемпионата-2023/24 стартует 29 июля, а базовая дата завершающего тура – 25 ноября.

1-й тур

29.07.2023

«Металлист 1925» – «Шахтер»

«Рух» – «Заря»

«Динамо» – «Минай»

«Ворскла» – «Днепр-1»

«Александрия» – «Кривбасс»

«Оболонь» – «Колос»

ЛНЗ – «Черноморец»

«Верес» – «Полесье»

2-й тур

05.08.2023

«Верес» – «Шахтер»

«Рух» – «Ворскла»

«Оболонь» – «Динамо»

«Заря» – «Кривбасс»

«Днепр-1» – «Полесье»

«Александрия» – «Металлист 1925»

«Минай» – ЛНЗ

«Колос» – «Черноморец»

3-й тур

12.08.2023

«Шахтер» – «Александрия»

«Полесье» – «Рух»

«Динамо» – «Металлист 1925»

«Ворскла» – «Заря»

«Минай» – «Днепр-1»

«Кривбасс» – ЛНЗ

«Колос» – «Верес»

«Черноморец» – «Оболонь»

4-й тур

19.08.2023

«Кривбасс» – «Шахтер»

«Рух» – «Колос»

«Черноморец» – «Динамо»

«Заря» – «Александрия»

«Днепр-1» – «Оболонь»

«Верес» – «Ворскла»

«Металлист 1925» – «Минай»

ЛНЗ – «Полесье»

5-й тур

26.08.2023

«Колос» – «Шахтер»

«Рух» – «Днепр-1»

«Динамо» – «Верес»

«Минай» – «Заря»

«Ворскла» – «Черноморец»

«Александрия» – «Полесье»

«Оболонь» – «Кривбасс»

ЛНЗ – «Металлист 1925»

6-й тур

02.09.2023

«Минай» – «Шахтер»

«Рух» – «Металлист 1925»

«Заря» – «Динамо»

«Днепр-1» – ЛНЗ

«Ворскла» – «Александрия»

«Колос» – «Кривбасс»

«Верес» – «Черноморец»

«Полесье» – «Оболонь»

7-й тур

16.09.2023

«Шахтер» – «Оболонь»

ЛНЗ – «Рух»

«Динамо» – «Ворскла»

«Металлист 1925» – «Заря»

«Днепр-1» – «Колос»

«Александрия» – «Минай»

«Кривбасс» – «Верес»

«Черноморец» – «Полесье»

8-й тур

23.09.2023

«Рух» – «Шахтер»

ЛНЗ – «Динамо»

«Заря» – «Днепр-1»

«Ворскла» – «Кривбасс»

«Александрия» – «Черноморец»

«Полесье» – «Минай»

«Металлист 1925» – «Колос»

«Оболонь» – «Верес»

9-й тур

30.09.2023

«Шахтер» – «Ворскла»

«Кривбасс» – «Рух»

«Динамо» – «Александрия»

«Черноморец» – «Заря»

«Днепр-1» – «Металлист 1925»

«Минай» – «Оболонь»

«Колос» – «Полесье»

«Верес» – ЛНЗ

10-й тур

07.10.2023

«Заря» – «Шахтер»

«Рух» – «Минай»

«Полесье» – «Динамо»

«Днепр-1» – «Верес»

«Колос» – «Ворскла»

ЛНЗ – «Александрия»

«Кривбасс» – «Черноморец»

«Оболонь» – «Металлист 1925»

11-й тур

21.10.2023

«Шахтер» – ЛНЗ

«Верес» – «Рух»

«Динамо» – «Днепр-1»

«Оболонь» – «Заря»

«Ворскла» – «Полесье»

«Александрия» – «Колос»

«Металлист 1925» – «Кривбасс»

«Черноморец» – «Минай»

12-й тур

28.10.2023

«Черноморец» – «Шахтер»

«Рух» – «Александрия»

«Колос» – «Динамо»

«Заря» – «Полесье»

«Кривбасс» – «Днепр-1»

«Ворскла» – «Металлист 1925»

«Минай» – «Верес»

ЛНЗ – «Оболонь»

13-й тур

04.11.2023

«Динамо» – «Шахтер»

«Рух» – «Оболонь»

«Верес» – «Заря»

«Днепр-1» – «Александрия»

«Минай» – «Ворскла»

«Полесье» – «Кривбасс»

ЛНЗ – «Колос»

«Металлист 1925» – «Черноморец»

14-й тур

11.11.2023

«Шахтер» – «Днепр-1»

«Черноморец» – «Рух»

«Кривбасс» – «Динамо»

«Заря» – ЛНЗ

«Оболонь» – «Ворскла»

«Александрия» – «Верес»

«Колос» – «Минай»

«Полесье» – «Металлист 1925»

15-й тур

25.11.2023

«Шахтер» – «Полесье»

«Динамо» – «Рух»

«Колос» – «Заря»

«Днепр-1» – «Черноморец»

«Ворскла» – ЛНЗ

«Александрия» – «Оболонь»

«Минай» – «Кривбасс»

«Верес» – «Металлист 1925»

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Металлист 1925 Динамо Киев Минай календарь
Источник УПЛ
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Комментарии 25
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avk2307
Зважаючи на результати, які  "лідери" минулого сезону показували, то явних лідерів зараз немає. І Гра з Чорноморцем, Колосом, Ворсклою та іншими це зараз не передих для лідерів(звичайно якщо не ремонтквати коробки чи ще про щось домовлятися)
Так як і у минулому чемпіонаті команди з єврокубків гратимуть в жовтні , листопаді між собою, і так я розумію всі повинні підійти в оптимальній формі.
Як не буде переносів і таке, то цілком нормальний на перший погляд календар
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+2
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Alexx
Любопытно а кто будет показывать.В прошлом году коррупционер павелко втихаря продал права грузинам из сетанта а вышел облом 
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+2
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Summertime
Как будто кто то надеется,  что в первом круге опять будет  Металлист 1925 - Шахтёр   0:0.     Ну как это 2 сезона подряд с одного и того же матча начинается?  Такое даже в Спортлото не бывает.
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+2
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fitnes_sports066
13 тур класс да 14 ещё стрелка)) у Шахтаря с Днепром
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+1
Alexx
Такой чемпионат в котором люди не играют а страдают наполе должны искать болельщиков и уговаривать включить телевизор и посмотреть бесплатно .
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0
FootFun
І знову у Шахтаря в останніх трьох турах матчі з 2-ма претендами на чемпіонство. Окей, не проблема, Шахтар то їх переможе, але важко повірити що два чемпіонати поспіль такий "збіг" випадковий
А потім ще всякі повії типу "жєня Швабра Фаня" будуть тявкати про адмінресурс Шахтаря
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-2
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FootFun
Цікаво що Зорі на матчі з ТОП-четвіркою дали 4 тури, Шахтарю - 5 турів, і лише Динамо має комфортні 8(!) турів на 3 матчи
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-3
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Злий Глобинець
Матчі лідерів аж на листопад. Навіщо? Щоб важче було грати на два фронти: в єврокубках і рідному чемпіонаті?
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-4
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