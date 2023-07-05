ОФИЦИАЛЬНО. Сформирован календарь первого круга УПЛ сезона-2023/24
В первом туре «Шахтер» сыграет с «Металлистом 1925», а «Динамо» будет противостоять «Минаю»
Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте представила базовые даты и календарь первого круга нового сезона чемпионата УПЛ.
Первый круг чемпионата-2023/24 стартует 29 июля, а базовая дата завершающего тура – 25 ноября.
1-й тур
29.07.2023
«Металлист 1925» – «Шахтер»
«Рух» – «Заря»
«Динамо» – «Минай»
«Ворскла» – «Днепр-1»
«Александрия» – «Кривбасс»
«Оболонь» – «Колос»
ЛНЗ – «Черноморец»
«Верес» – «Полесье»
2-й тур
05.08.2023
«Верес» – «Шахтер»
«Рух» – «Ворскла»
«Оболонь» – «Динамо»
«Заря» – «Кривбасс»
«Днепр-1» – «Полесье»
«Александрия» – «Металлист 1925»
«Минай» – ЛНЗ
«Колос» – «Черноморец»
3-й тур
12.08.2023
«Шахтер» – «Александрия»
«Полесье» – «Рух»
«Динамо» – «Металлист 1925»
«Ворскла» – «Заря»
«Минай» – «Днепр-1»
«Кривбасс» – ЛНЗ
«Колос» – «Верес»
«Черноморец» – «Оболонь»
4-й тур
19.08.2023
«Кривбасс» – «Шахтер»
«Рух» – «Колос»
«Черноморец» – «Динамо»
«Заря» – «Александрия»
«Днепр-1» – «Оболонь»
«Верес» – «Ворскла»
«Металлист 1925» – «Минай»
ЛНЗ – «Полесье»
5-й тур
26.08.2023
«Колос» – «Шахтер»
«Рух» – «Днепр-1»
«Динамо» – «Верес»
«Минай» – «Заря»
«Ворскла» – «Черноморец»
«Александрия» – «Полесье»
«Оболонь» – «Кривбасс»
ЛНЗ – «Металлист 1925»
6-й тур
02.09.2023
«Минай» – «Шахтер»
«Рух» – «Металлист 1925»
«Заря» – «Динамо»
«Днепр-1» – ЛНЗ
«Ворскла» – «Александрия»
«Колос» – «Кривбасс»
«Верес» – «Черноморец»
«Полесье» – «Оболонь»
7-й тур
16.09.2023
«Шахтер» – «Оболонь»
ЛНЗ – «Рух»
«Динамо» – «Ворскла»
«Металлист 1925» – «Заря»
«Днепр-1» – «Колос»
«Александрия» – «Минай»
«Кривбасс» – «Верес»
«Черноморец» – «Полесье»
8-й тур
23.09.2023
«Рух» – «Шахтер»
ЛНЗ – «Динамо»
«Заря» – «Днепр-1»
«Ворскла» – «Кривбасс»
«Александрия» – «Черноморец»
«Полесье» – «Минай»
«Металлист 1925» – «Колос»
«Оболонь» – «Верес»
9-й тур
30.09.2023
«Шахтер» – «Ворскла»
«Кривбасс» – «Рух»
«Динамо» – «Александрия»
«Черноморец» – «Заря»
«Днепр-1» – «Металлист 1925»
«Минай» – «Оболонь»
«Колос» – «Полесье»
«Верес» – ЛНЗ
10-й тур
07.10.2023
«Заря» – «Шахтер»
«Рух» – «Минай»
«Полесье» – «Динамо»
«Днепр-1» – «Верес»
«Колос» – «Ворскла»
ЛНЗ – «Александрия»
«Кривбасс» – «Черноморец»
«Оболонь» – «Металлист 1925»
11-й тур
21.10.2023
«Шахтер» – ЛНЗ
«Верес» – «Рух»
«Динамо» – «Днепр-1»
«Оболонь» – «Заря»
«Ворскла» – «Полесье»
«Александрия» – «Колос»
«Металлист 1925» – «Кривбасс»
«Черноморец» – «Минай»
12-й тур
28.10.2023
«Черноморец» – «Шахтер»
«Рух» – «Александрия»
«Колос» – «Динамо»
«Заря» – «Полесье»
«Кривбасс» – «Днепр-1»
«Ворскла» – «Металлист 1925»
«Минай» – «Верес»
ЛНЗ – «Оболонь»
13-й тур
04.11.2023
«Динамо» – «Шахтер»
«Рух» – «Оболонь»
«Верес» – «Заря»
«Днепр-1» – «Александрия»
«Минай» – «Ворскла»
«Полесье» – «Кривбасс»
ЛНЗ – «Колос»
«Металлист 1925» – «Черноморец»
14-й тур
11.11.2023
«Шахтер» – «Днепр-1»
«Черноморец» – «Рух»
«Кривбасс» – «Динамо»
«Заря» – ЛНЗ
«Оболонь» – «Ворскла»
«Александрия» – «Верес»
«Колос» – «Минай»
«Полесье» – «Металлист 1925»
15-й тур
25.11.2023
«Шахтер» – «Полесье»
«Динамо» – «Рух»
«Колос» – «Заря»
«Днепр-1» – «Черноморец»
«Ворскла» – ЛНЗ
«Александрия» – «Оболонь»
«Минай» – «Кривбасс»
«Верес» – «Металлист 1925»
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