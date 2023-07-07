Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пятов завершил карьеру и будет работать в штабе Ван Леувена
Украина. Премьер лига
07 июля 2023, 11:44 | Обновлено 07 июля 2023, 12:42
1353
8

Пятов завершил карьеру и будет работать в штабе Ван Леувена

Андрей Пятов будет работать с голкиперами «Шахтера»

07 июля 2023, 11:44 | Обновлено 07 июля 2023, 12:42
1353
8
Пятов завершил карьеру и будет работать в штабе Ван Леувена
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен (слева) и Андрей Пятов

39-летний Андрей Пятов принял предложение «Шахтера» присоединиться к тренерскому штабу Патрика ван Леувена. По информации источника, Пятов, у которого завершился контракт с «Шахтером», решил завершить карьеру и сосредоточиться на тренерской работе.

Сообщается, что Пятов вместе с Деннисом Гентенаром будут тренировать вратарей в «Шахтере». При этом стоит отметить, что у Андрея нет тренерской лицензии, он только начинает обучение на тренерских курсах.

Отметим, что вчера «Шахтер» официально представил тренерский штаб Патрика ван Леувена, в котором не было Андрея Пятова.

По теме:
Источник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным на 5 лет
Назван второй голкипер, которого может подписать Интер вместе с Трубиным
Журналист сообщил, когда Ахметов принял решение об отставке Йовичевича
Андрей Пятов Шахтер Донецк Патрик ван Леувен назначение тренера тренер вратарей тренерские курсы завершение карьеры Деннис Гентенар
Источник Центр новостей
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других
Футбол | 06 июля 2023, 18:44 20
Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других
Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других

Дисквалификации и штрафы

Соболева на турнире в Нидерландах выбила сеянную, но успех не развила
Теннис | 07 июля 2023, 08:29 2
Соболева на турнире в Нидерландах выбила сеянную, но успех не развила
Соболева на турнире в Нидерландах выбила сеянную, но успех не развила

Украинка выступила в Гааге

Металлург подписал экс-защитника Металлиста
Футбол | 07.07.2023, 11:11
Металлург подписал экс-защитника Металлиста
Металлург подписал экс-защитника Металлиста
«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной
Футбол | 06.07.2023, 17:50
«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной
«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной
Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
Теннис | 06.07.2023, 14:31
Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
olex.mykhailov
Удачі Андрію А мене ще мінісували,коли я писав, що він піде в тренерський штаб
Ответить
+1
avk2307
А недавно казав що пограє ще пару років
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
AK..228
Супер!!!💪👍
Ответить
0
Sergey Romanchik
Вірне рішення! Андрій повинен бути в Шахтарі!
Ответить
0
Alexander Киев
«Перший пішов. Перший диплом з тренерства. Любов до футболу в крові.
Досвід потрібно вчитися використовувати з користю для наступних
футбольних поколінь. Навчання продовжується», – зазначає в дописі
Андрій.
2 неділі тому, Андрій опублікував запис із фотографією диплома - ліцензії УЄФА категорії B.
Ответить
-2
Саша Денисов
Головне, щоб про його обнімашки з денеерівськими бойовиками поменше згадували 
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Президент ПСЖ: «Мы договорились с Мбаппе. Поэтому я сейчас в шоке»
Президент ПСЖ: «Мы договорились с Мбаппе. Поэтому я сейчас в шоке»
05.07.2023, 21:40 5
Футбол
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин – в Интер
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин – в Интер
07.07.2023, 06:00
Другие виды
Украинки установили национальный рекорд на Уимблдоне-2023
Украинки установили национальный рекорд на Уимблдоне-2023
06.07.2023, 17:18 4
Теннис
Украина победила в первом финальном матче женской Евролиги
Украина победила в первом финальном матче женской Евролиги
06.07.2023, 19:35 4
Волейбол
Испания U-21 – Украина U-21 – 5:1. Фиаско в Бухаресте. Видео голов и обзор
Испания U-21 – Украина U-21 – 5:1. Фиаско в Бухаресте. Видео голов и обзор
06.07.2023, 00:30 3
Футбол
Цуренко пробилась в третий раунд Уимблдона, переиграв Синякову
Цуренко пробилась в третий раунд Уимблдона, переиграв Синякову
06.07.2023, 14:36 9
Теннис
Киевское Динамо разгромило команду из Бухареста в первой контрольной игре
Киевское Динамо разгромило команду из Бухареста в первой контрольной игре
05.07.2023, 20:07 1
Футбол
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
06.07.2023, 07:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем