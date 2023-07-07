Пятов завершил карьеру и будет работать в штабе Ван Леувена
Андрей Пятов будет работать с голкиперами «Шахтера»
39-летний Андрей Пятов принял предложение «Шахтера» присоединиться к тренерскому штабу Патрика ван Леувена. По информации источника, Пятов, у которого завершился контракт с «Шахтером», решил завершить карьеру и сосредоточиться на тренерской работе.
Сообщается, что Пятов вместе с Деннисом Гентенаром будут тренировать вратарей в «Шахтере». При этом стоит отметить, что у Андрея нет тренерской лицензии, он только начинает обучение на тренерских курсах.
Отметим, что вчера «Шахтер» официально представил тренерский штаб Патрика ван Леувена, в котором не было Андрея Пятова.
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