Пятов завершил карьеру и будет работать в штабе Ван Леувена

39-летний Андрей Пятов принял предложение «Шахтера» присоединиться к тренерскому штабу Патрика ван Леувена. По информации источника, Пятов, у которого завершился контракт с «Шахтером», решил завершить карьеру и сосредоточиться на тренерской работе.

Сообщается, что Пятов вместе с Деннисом Гентенаром будут тренировать вратарей в «Шахтере». При этом стоит отметить, что у Андрея нет тренерской лицензии, он только начинает обучение на тренерских курсах.

Отметим, что вчера «Шахтер» официально представил тренерский штаб Патрика ван Леувена, в котором не было Андрея Пятова.