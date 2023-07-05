Шахтер представил полный состав тренерского штаба на следующий сезон

Донецкий «Шахтер» официально объявил полный состав тренерского штаба на следующий сезон.

К старту сезона-2023/24 «горняков» будет готовить тренерский штаб во главе с Патриком ван Леувеном:

Патрик ван Леувен – главный тренер «Шахтера»

Раймонд Аттевелд – первый ассистент тренера

Оскар Ратулутра – ассистент тренера

Александр Чижов – ассистент тренера

Валерий Блохин – фитнес-тренер

Карло Николини – фитнес-тренер

Деннис Гентенар – тренер вратарей

Радион Пальцун – аналитик

Дмитрий Кабачок – аналитик

На предсезонный сбор команды в Нидерландах прибыли 34 игрока (сборники приедут позже). Сбор продлится до 23 июля, а команда сыграет 5 контрольных матчей.