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Украина. Премьер лига
05 июля 2023, 12:50 |
1683
3

Шахтер представил полный состав тренерского штаба на следующий сезон

Известны все помощники Патрика ван Леувена

05 июля 2023, 12:50 |
1683
3
Шахтер представил полный состав тренерского штаба на следующий сезон
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» официально объявил полный состав тренерского штаба на следующий сезон.

К старту сезона-2023/24 «горняков» будет готовить тренерский штаб во главе с Патриком ван Леувеном:

  • Патрик ван Леувен – главный тренер «Шахтера»
  • Раймонд Аттевелд – первый ассистент тренера
  • Оскар Ратулутра – ассистент тренера
  • Александр Чижов – ассистент тренера
  • Валерий Блохин – фитнес-тренер
  • Карло Николини – фитнес-тренер
  • Деннис Гентенар – тренер вратарей
  • Радион Пальцун – аналитик
  • Дмитрий Кабачок – аналитик

На предсезонный сбор команды в Нидерландах прибыли 34 игрока (сборники приедут позже). Сбор продлится до 23 июля, а команда сыграет 5 контрольных матчей.

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Шахтер Донецк Патрик ван Леувен Раймонд Аттевелд Оскар Ратулутра Александр Чижов Валерий Блохин Карло Николини Деннис Гентенар Радион Пальцун Дмитрий Кабачок
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 3
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Злий Глобинець
П'ятов таки вирішив ще рік десь пограти.
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+1
potemkin78
а как же Пятов
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0
Саша Денисов
Одразу зрозуміло, хто з них Ратулутра, а от хто аналітик Кабачок - не ясно
Ответить
-1
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