Украина. Премьер лига05 июля 2023, 12:50 |
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Шахтер представил полный состав тренерского штаба на следующий сезон
Известны все помощники Патрика ван Леувена
05 июля 2023, 12:50 |
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Донецкий «Шахтер» официально объявил полный состав тренерского штаба на следующий сезон.
К старту сезона-2023/24 «горняков» будет готовить тренерский штаб во главе с Патриком ван Леувеном:
- Патрик ван Леувен – главный тренер «Шахтера»
- Раймонд Аттевелд – первый ассистент тренера
- Оскар Ратулутра – ассистент тренера
- Александр Чижов – ассистент тренера
- Валерий Блохин – фитнес-тренер
- Карло Николини – фитнес-тренер
- Деннис Гентенар – тренер вратарей
- Радион Пальцун – аналитик
- Дмитрий Кабачок – аналитик
На предсезонный сбор команды в Нидерландах прибыли 34 игрока (сборники приедут позже). Сбор продлится до 23 июля, а команда сыграет 5 контрольных матчей.
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Комментарии 3
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П'ятов таки вирішив ще рік десь пограти.
а как же Пятов
Одразу зрозуміло, хто з них Ратулутра, а от хто аналітик Кабачок - не ясно
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