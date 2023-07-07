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Уимблдон
07 июля 2023, 11:55 | Обновлено 07 июля 2023, 12:41
280
0

Киченок / Остапенко – Дарт / Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на Уимблдоне

07 июля 2023, 11:55 | Обновлено 07 июля 2023, 12:41
280
0
Киченок / Остапенко – Дарт / Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

7 июля украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде Уимблдонского турнира.

В первом раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против британского тандема Хэрриет Дарт / Хезер Уотсон. Встреча состоится вторым запуском на корте №4 после матча Чачич / Реес Варела – Кравиц / Пюц. Ориентировочное время начала матча – не ранее 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы встречи Моника Никулеску / Надя Подороска – Виктория Грунчакова / Тереза Михалкова.

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Хезер Уотсон Хэрриет Дарт Людмила Киченок смотреть онлайн Алена Остапенко Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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