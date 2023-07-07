Киченок / Остапенко – Дарт / Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на Уимблдоне
7 июля украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде Уимблдонского турнира.
В первом раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против британского тандема Хэрриет Дарт / Хезер Уотсон. Встреча состоится вторым запуском на корте №4 после матча Чачич / Реес Варела – Кравиц / Пюц. Ориентировочное время начала матча – не ранее 16:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы встречи Моника Никулеску / Надя Подороска – Виктория Грунчакова / Тереза Михалкова.
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