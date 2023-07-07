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Уимблдон
07 июля 2023, 11:20 | Обновлено 07 июля 2023, 11:46
447
0

Элина Свитолина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на Уимблдоне

07 июля 2023, 11:20 | Обновлено 07 июля 2023, 11:46
447
0
Элина Свитолина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

7 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) продолжит выступления в основе Уимблдонского турнира.

В третьем раунде украинка сразится против Софии Кенин из США (№128 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на корте №3 после матча Пегула – Коччаретто. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки сыграли 5 матчей, украинка выиграла трижды.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Дарьи Касаткиной (№10 WTA) или Виктории Азаренко (№20 WTA).

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Элина Свитолина смотреть онлайн Уимблдон-2023 София Кенин
Источник Sport.ua
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