Элина Свитолина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на Уимблдоне
7 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) продолжит выступления в основе Уимблдонского турнира.
В третьем раунде украинка сразится против Софии Кенин из США (№128 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на корте №3 после матча Пегула – Коччаретто. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки сыграли 5 матчей, украинка выиграла трижды.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Дарьи Касаткиной (№10 WTA) или Виктории Азаренко (№20 WTA).
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