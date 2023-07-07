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  4. Леонид БУРЯК: «Ротань – один из самых прогрессивных тренеров Украины»
Молодежные турниры
07 июля 2023, 11:01 |
293
0

Леонид БУРЯК: «Ротань – один из самых прогрессивных тренеров Украины»

Заслуженный тренер Украины – о выступлении молодежной сборной Украины на Евро-2023

07 июля 2023, 11:01 |
293
0
Леонид БУРЯК: «Ротань – один из самых прогрессивных тренеров Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine

Заслуженный тренер Украины Леонид Буряк оценил выступление молодежной сборной Украины на Евро-2023 (U-21), которая дошла до полуфинала, завоевав лицензию на ОИ-2014.

«Молодежная сборная Украины своим выступлением на Евро-2023 (U-21) меня очень удивила. Отличный результат, а еще –  очень хороший материал для тренеров национальной сборной. В этом составе «молодежки» есть 4-5 человек, которые уже готовы играть в главной команде нашей страны.

Об удаче в данном случае надо говорить в последнюю очередь: молодежная сборная Украины во всех матчах Евро была на уровне.

И сейчас все мы должны поблагодарить и тренерский штаб команды, и футболистов за то, что они сумели подарить нам такой праздник футбола. Уверен, в этот период все украинские болельщики получили удовольствие от игры нашей молодежной сборной и хоть немного отвлеклись от войны. А Украина в очередной раз доказала, что она действительно является футбольной нацией.

Всегда относился к Руслану Ротаню с большой симпатией. Еще с тех пор, когда приглашал его к себе в команду. А сейчас, считаю, это один из самых прогрессивных тренеров Украины. Он попрощался с «молодежкой» (хоть и поведет её на Олимпиаду), но у него есть и будут новые цели, новые команды. Уверен, он будет прогрессировать и в дальнейшем, идти шаг за шагом, не спеша. А сейчас главное, что он построил хорошую команду, составленную из хороших футболистов», – сказал Буряк.

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Леонид Буряк сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21 Руслан Ротань
Источник Динамо Киев от Шурика
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