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Молодежные турниры
06 июля 2023, 17:50 | Обновлено 06 июля 2023, 17:53
2243
1

«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной

Команда вышла в полуфинал Евро

06 июля 2023, 17:50 | Обновлено 06 июля 2023, 17:53
2243
1
«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Наставник Руслан Ротань подвел короткие итоги работы после того, как молодежная сборная Украины уступила Испании в полуфинале Евро U-21.

На этом Ротань завершает работу с молодежкой.

«Мы дошли до 1/2 финала. Когда два года назад мы собирались этим коллективом, не могли представить, что будем играть в полуфинале. Во-первых, я хочу поблагодарить родителей этих ребят, которые прекрасно их воспитали – это отличная команда. Я уже ребятам сказал, что мне очень приятно было с ними работать – каждая минута, проведенная вместе, будет в моем сердце навсегда».

«Нужно сказать большое спасибо академиям, клубам, которые воспитывали этих ребят. Спасибо всем, кто нас поддерживал, что болели за нас. Мы едем с этого турнира с высоко поднятой головой, но, к сожалению, ребята заслуживали большего», – сказал Ротань.

УАФ уже объявила, что Ротань покидает молодежную сборную Украины, но будет тренером олимпийской сборной.

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сборная Украины по футболу U-21 Руслан Ротань Евро-2023 U-21
Источник Суспильне Спорт
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adidas77
Дякую хлопцям за подаровані емоції на цьому Євро U-21 !За вашу гру, чи не вперше, наша українська молодь грала з будь-яким найсильнішим суперникам у свій атакуючий футбол! Дякую за півфінал Євро! Дякую за першу в історії України  - Олімпійську путівку у футболі! Дякую величезе тренеру, Руслан Петрович Ротань - ця неймовірна збірна України, це ваш витвір! 
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