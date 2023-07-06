«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной

Наставник Руслан Ротань подвел короткие итоги работы после того, как молодежная сборная Украины уступила Испании в полуфинале Евро U-21.

На этом Ротань завершает работу с молодежкой.

«Мы дошли до 1/2 финала. Когда два года назад мы собирались этим коллективом, не могли представить, что будем играть в полуфинале. Во-первых, я хочу поблагодарить родителей этих ребят, которые прекрасно их воспитали – это отличная команда. Я уже ребятам сказал, что мне очень приятно было с ними работать – каждая минута, проведенная вместе, будет в моем сердце навсегда».

«Нужно сказать большое спасибо академиям, клубам, которые воспитывали этих ребят. Спасибо всем, кто нас поддерживал, что болели за нас. Мы едем с этого турнира с высоко поднятой головой, но, к сожалению, ребята заслуживали большего», – сказал Ротань.

УАФ уже объявила, что Ротань покидает молодежную сборную Украины, но будет тренером олимпийской сборной.