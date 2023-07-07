Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ангелина Калинина – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
07 июля 2023, 09:46 |
272
0

Ангелина Калинина – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на Уимблдоне

07 июля 2023, 09:46 |
272
0
Ангелина Калинина – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

7 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№26 WTA) продолжит выступления в основе Уимблдонского турнира.

Во втором раунде украинка сразится против Бьянки Андрееску из Канады (№50 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №16 после матча Аревало/Роер – Хюслер/Накашима. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Онс Жабер (№6 WTA) или Чжосюань Бай (№191 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Марта Костюк – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
10 поединков! Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 7 июля
Сенсация с баранкой. 4-я ракетка Рууд проиграл 142 номеру АТР на Уимблдоне
Бьянка Андрееску Ангелина Калинина смотреть онлайн Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучший голеадор в истории Карпат пострадал во время ночного обстрела Львова
Война | 06 июля 2023, 12:35 1
Лучший голеадор в истории Карпат пострадал во время ночного обстрела Львова
Лучший голеадор в истории Карпат пострадал во время ночного обстрела Львова

Одна из ракет попала в дом Владимира Данилюка

Президент Бразилии выразил недовольство приглашением Анчелотти в сборную
Футбол | 07 июля 2023, 07:15 2
Президент Бразилии выразил недовольство приглашением Анчелотти в сборную
Президент Бразилии выразил недовольство приглашением Анчелотти в сборную

Луис Инасиу Лула да Силва признался в разочаровании

Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
Теннис | 06.07.2023, 14:31
Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
Цыганков прекрасно показал себя в Жироне. Почему он не интересен грандам
Футбол | 06.07.2023, 10:36
Цыганков прекрасно показал себя в Жироне. Почему он не интересен грандам
Цыганков прекрасно показал себя в Жироне. Почему он не интересен грандам
Отметил юбилей. Джокович вышел в третий круг Уимблдона
Теннис | 06.07.2023, 02:39
Отметил юбилей. Джокович вышел в третий круг Уимблдона
Отметил юбилей. Джокович вышел в третий круг Уимблдона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РОТАНЬ: «Эти задержки рейсов непонятные. Нас закрыли в каком-то ангаре!»
РОТАНЬ: «Эти задержки рейсов непонятные. Нас закрыли в каком-то ангаре!»
06.07.2023, 00:43 31
Футбол
Калинина выиграла долгожданный матч первого круга на Уимблдоне
Калинина выиграла долгожданный матч первого круга на Уимблдоне
06.07.2023, 14:35 7
Теннис
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
05.07.2023, 18:23 9
Футбол
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
06.07.2023, 07:00 2
Футбол
Президент ПСЖ: «Мы договорились с Мбаппе. Поэтому я сейчас в шоке»
Президент ПСЖ: «Мы договорились с Мбаппе. Поэтому я сейчас в шоке»
05.07.2023, 21:40 4
Футбол
Бывшая вторая ракетка. Определена соперница Костюк во 2-м раунде Уимблдона
Бывшая вторая ракетка. Определена соперница Костюк во 2-м раунде Уимблдона
05.07.2023, 20:55 20
Теннис
Украинки установили национальный рекорд на Уимблдоне-2023
Украинки установили национальный рекорд на Уимблдоне-2023
06.07.2023, 17:18 4
Теннис
Киевское Динамо разгромило команду из Бухареста в первой контрольной игре
Киевское Динамо разгромило команду из Бухареста в первой контрольной игре
05.07.2023, 20:07 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем