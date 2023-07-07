Ангелина Калинина – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на Уимблдоне
7 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№26 WTA) продолжит выступления в основе Уимблдонского турнира.
Во втором раунде украинка сразится против Бьянки Андрееску из Канады (№50 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №16 после матча Аревало/Роер – Хюслер/Накашима. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Онс Жабер (№6 WTA) или Чжосюань Бай (№191 WTA).
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