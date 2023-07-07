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  4. Марта Костюк – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
07 июля 2023, 09:18 |
570
0

Марта Костюк – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на Уимблдоне

07 июля 2023, 09:18 |
570
0
Марта Костюк – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

7 июля украинская теннисистка Марта Костюк (№36 WTA) продолжит выступления в основе Уимблдонского турнира.

Во втором раунде украинка сразится против Паулы Бадосы из Испании (№35 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №18. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки сыграли 3 матча, украинка пока не побеждала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Виктории Голубич (№139 WTA) или Мэдисон Киз (№18 WTA).

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Источник Sport.ua
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