Марта Костюк – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 июля украинская теннисистка Марта Костюк (№36 WTA) продолжит выступления в основе Уимблдонского турнира.

Во втором раунде украинка сразится против Паулы Бадосы из Испании (№35 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №18. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки сыграли 3 матча, украинка пока не побеждала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Виктории Голубич (№139 WTA) или Мэдисон Киз (№18 WTA).

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