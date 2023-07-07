Марта Костюк – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на Уимблдоне
7 июля украинская теннисистка Марта Костюк (№36 WTA) продолжит выступления в основе Уимблдонского турнира.
Во втором раунде украинка сразится против Паулы Бадосы из Испании (№35 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №18. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки сыграли 3 матча, украинка пока не побеждала.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Виктории Голубич (№139 WTA) или Мэдисон Киз (№18 WTA).
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