Александр ЗИНЧЕНКО: «Дети подошли ко мне и сказали, что молятся за Украину»
Украинский защитник поделился ожиданиями от матча Gane4Ukraine
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко в разговоре с пресс-службой «канониров» поделился мыслями о предстоящем благотворительном матче в поддержку Украины Game4Ukraine:
«Я очень благодарен всем, кто с нами. Знаете, это мощный месседж всей Украине. Смотрите, такие большие фамилии, как Арсен Венгер, с нами.
Это совсем другое, когда вы видите это собственными глазами, а не наблюдаете за этим в телефоне или в социальных сетях. Это так страшно, потому что ты понимаешь, что молодое поколение вырастет со всем этим.
Кроме сбора средств и мощного месседжа, что мы держимся вместе, это также событие, где мы можем немного отойти от войны и посмотреть удивительную игру с невероятными легендами и нынешними игроками.
Я получил много любви и помощи, и я видел своими глазами, что мы не одиноки. Дети подошли ко мне и сказали, что молятся за нашу страну и надеются, что это закончится очень быстро. Услышав это от детей, это еще раз показывает, что здесь люди остаются с тобой», – сказал Зинченко.
Благотворительная игра состоится 5 августа в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Ранее Зинченко и Шевченко презентовали форму на матч Game4Ukraine.
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