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  4. Сентраль Кордоба – Ньюэллс Олд Бойз. Прогноз на матч чемпионата Аргентины
Аргентина
07 июля 2023, 01:45 |
15
0

Сентраль Кордоба – Ньюэллс Олд Бойз. Прогноз на матч чемпионата Аргентины

Поединок состоится 8 июля в 02:30 по Киеву

07 июля 2023, 01:45 |
15
0
Сентраль Кордоба – Ньюэллс Олд Бойз. Прогноз на матч чемпионата Аргентины
Twitter

8 июля на «Эстадио Унико Мадре де Сьюдадес» пройдет матч 23-го тура чемпионата Аргентины, в котором «Сентраль Кордова» встретится с «Ньюэллс Олд Бойз». Старт поединка запланирован на 02:30 по европейскому времени.

Сентраль Кордова

Клуб не так давно закончил невероятно длительный, в пол века (точнее, 48 лет) перерыв в выступлениях на уровне высшего дивизиона Аргентины. Вернувшись наконец-то назад, причем резко поднявшись в кратчайший срок с 3-й лиги страны, железнодорожники смогли закрепиться на новом уровне. Но, конечно же, не показывал каких-то волшебных, запредельных результатов. Так, прошлый сезон принес только 16-е место - это, впрочем, фактически экватор таблицы. Сейчас получается не лучше, но провальные отрезки чередуются со вполне неплохими. На данный момент, у команды длится беспроигрышная полоса. Она выиграла у Уракана, и еще четырежды фиксировали ничьи, в том числе и с Эстудиантесом в начале июля (1-1).

Ньюэллс Олд Бойз

Команда свой 6-й, и пока что последний чемпионский титул завоевал еще в 2013-м году. За прошедшее после триумфа 10-летие толком ничего нового добиться не получилось. Так, в прошлом сезоне Примеру закончили на скромном 11-м месте. Похоже, это нынешний уровень прокаженных, ведь и сейчас они болтаются примерно на таком же уровне, между топ-10 и экватором турнирной таблицы. Это при том, что за 9 крайних поединков было только 1 поражение в чемпионате - 0-1 с Ланусом на выезде. Но львиная часть поединков приносили только ничьи, в том числе во всех 4-х крайних поединках. Вот и в прошлом матче была ничья с Химнасией, причем это еще получилось дома отыграться: на 25-й минуте гости из Ла-Платы вели 2-0.

Статистика личных встреч

Всего между командами было сыграно 5 матчей. И все заканчивались строго победами Ньюэллс Олд Бойз.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут будут равные шансы на успех. Но, с учетом истории противостояний, стоит использовать ставку на победу прокаженных при нулевой форе (коэффициент - 1,98).

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Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз чемпионат Аргентины по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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