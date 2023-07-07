Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Химнасия Ла-Плата – Индепендьенте. Прогноз на матч чемпионата Аргентины
Аргентина
07 июля 2023, 01:21 | Обновлено 07 июля 2023, 01:23
10
0

Химнасия Ла-Плата – Индепендьенте. Прогноз на матч чемпионата Аргентины

Поединок состоится 8 июля в 01:00 по Киеву

07 июля 2023, 01:21 | Обновлено 07 июля 2023, 01:23
10
0
Химнасия Ла-Плата – Индепендьенте. Прогноз на матч чемпионата Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine

8 июля на «Эстадио Хуан Кармело Серильо» пройдет матч 23-го тура чемпионата Аргентины, в котором «Химнасия Ла-Плата» встретится с «Индепендьенте». Старт поединка запланирован на 01:00 по киевскому времени.

Химнасия Ла-Плата

Команда никогда особенно не блистала - не зря ее максимальными результатами были неоднократное вице-чемпионство (крайний раз в 2005-м) и выход в 2018-м году в финал Кубка Аргентины. Волки в прошлом году закончили в Примере на 9-м месте, и это было неплохим результатом. Он даже позволил сыграть в Копе Судамерикана, но там аргентинцы проявили себя слабо, взяв только 4 очка. Сдали позиции и на внутренней арене. Вместо позиции в первой десятке сейчас клуб болтается в районе экватора. Даже при том, что крайние 3 тура принесли 5 очков, все равно побед заметно меньше, чем поражений, из-за чего гимнасты подходили к нынешнему игровому дню только на 17-й позиции с 27-ю баллами после 22 матчей.

Индепендьенте

Клуб считается грандом - пусть и не на уровне Боки Хуниорс с Ривер Плейтом, но 14 чемпионских титулов не может не впечатлять. Вот только крайний трофей на внутренней арене был выигран еще в 2002-м, после чего получалось только дважды, в 2010-м и 2017-м, победить в Копа Судамерикана. Прошлый розыгрыш Примеры принес амбициозным красным дьяволам только 14-е место. И сейчас практически уже нет шансы повторить даже тот скромный результат. Даже при том, что международные турниры в 2023-м короли кубков пропускают, они выиграли только 5 матчей из 22 и собрали скромные 24 очка. С другой стороны, в 3-х крайних поединках чемпионата получилось взять победы над Сармьенто и Ураканом - оба раза дома.

Статистика личных встреч

Индепендьенте выиграл только однажды в 5 крайних турах. У Химнасии на этом отрезке 3 победы, в том числе 3:1 в сентябре прошлого года.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы почти равными, отдавая только небольшое преимущество Химнасии. Но она играет дома, смело ставим на победу хозяев в Ла-Плате при форе 0 (коэффициент - 1,82).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Сентраль Кордоба – Ньюэллс Олд Бойз. Прогноз на матч чемпионата Аргентины
Унион Санта-Фе – Бока Хуниорс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Аргентины
Арсенал Саранди – Дефенса и Хустисия. Прогноз на матч чемпионата Аргентины
Химнасия Ла-Плата Индепендьенте чемпионат Аргентины по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цуренко пробилась в третий раунд Уимблдона, переиграв Синякову
Теннис | 06 июля 2023, 14:36 9
Цуренко пробилась в третий раунд Уимблдона, переиграв Синякову
Цуренко пробилась в третий раунд Уимблдона, переиграв Синякову

Леся в двух сетах разобралась с чешкой, которая на прошлой неделе выиграла травяной турнир

Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других
Футбол | 06 июля 2023, 18:44 20
Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других
Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других

Дисквалификации и штрафы

Источник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным на 5 лет
Футбол | 07.07.2023, 01:30
Источник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным на 5 лет
Источник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным на 5 лет
Сложная победа. Украина обыграла Польшу и стала лидером группы отбора к ЧМ
Футбол | 06.07.2023, 14:45
Сложная победа. Украина обыграла Польшу и стала лидером группы отбора к ЧМ
Сложная победа. Украина обыграла Польшу и стала лидером группы отбора к ЧМ
Источник: Булеца не хочет оставаться в Динамо, готов уехать в другую страну
Футбол | 06.07.2023, 19:55
Источник: Булеца не хочет оставаться в Динамо, готов уехать в другую страну
Источник: Булеца не хочет оставаться в Динамо, готов уехать в другую страну
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
05.07.2023, 18:23 9
Футбол
Лучший голеадор в истории Карпат пострадал во время ночного обстрела Львова
Лучший голеадор в истории Карпат пострадал во время ночного обстрела Львова
06.07.2023, 12:35 1
Война
Киевское Динамо разгромило команду из Бухареста в первой контрольной игре
Киевское Динамо разгромило команду из Бухареста в первой контрольной игре
05.07.2023, 20:07 1
Футбол
Калинина выиграла долгожданный матч первого круга на Уимблдоне
Калинина выиграла долгожданный матч первого круга на Уимблдоне
06.07.2023, 14:35 6
Теннис
Президент ПСЖ: «Мы договорились с Мбаппе. Поэтому я сейчас в шоке»
Президент ПСЖ: «Мы договорились с Мбаппе. Поэтому я сейчас в шоке»
05.07.2023, 21:40 4
Футбол
Бывшая вторая ракетка. Определена соперница Костюк во 2-м раунде Уимблдона
Бывшая вторая ракетка. Определена соперница Костюк во 2-м раунде Уимблдона
05.07.2023, 20:55 20
Теннис
РОТАНЬ: «Эти задержки рейсов непонятные. Нас закрыли в каком-то ангаре!»
РОТАНЬ: «Эти задержки рейсов непонятные. Нас закрыли в каком-то ангаре!»
06.07.2023, 00:43 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем