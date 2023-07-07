Химнасия Ла-Плата – Индепендьенте. Прогноз на матч чемпионата Аргентины

8 июля на «Эстадио Хуан Кармело Серильо» пройдет матч 23-го тура чемпионата Аргентины, в котором «Химнасия Ла-Плата» встретится с «Индепендьенте». Старт поединка запланирован на 01:00 по киевскому времени.

Химнасия Ла-Плата

Команда никогда особенно не блистала - не зря ее максимальными результатами были неоднократное вице-чемпионство (крайний раз в 2005-м) и выход в 2018-м году в финал Кубка Аргентины. Волки в прошлом году закончили в Примере на 9-м месте, и это было неплохим результатом. Он даже позволил сыграть в Копе Судамерикана, но там аргентинцы проявили себя слабо, взяв только 4 очка. Сдали позиции и на внутренней арене. Вместо позиции в первой десятке сейчас клуб болтается в районе экватора. Даже при том, что крайние 3 тура принесли 5 очков, все равно побед заметно меньше, чем поражений, из-за чего гимнасты подходили к нынешнему игровому дню только на 17-й позиции с 27-ю баллами после 22 матчей.

Индепендьенте

Клуб считается грандом - пусть и не на уровне Боки Хуниорс с Ривер Плейтом, но 14 чемпионских титулов не может не впечатлять. Вот только крайний трофей на внутренней арене был выигран еще в 2002-м, после чего получалось только дважды, в 2010-м и 2017-м, победить в Копа Судамерикана. Прошлый розыгрыш Примеры принес амбициозным красным дьяволам только 14-е место. И сейчас практически уже нет шансы повторить даже тот скромный результат. Даже при том, что международные турниры в 2023-м короли кубков пропускают, они выиграли только 5 матчей из 22 и собрали скромные 24 очка. С другой стороны, в 3-х крайних поединках чемпионата получилось взять победы над Сармьенто и Ураканом - оба раза дома.

Статистика личных встреч

Индепендьенте выиграл только однажды в 5 крайних турах. У Химнасии на этом отрезке 3 победы, в том числе 3:1 в сентябре прошлого года.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы почти равными, отдавая только небольшое преимущество Химнасии. Но она играет дома, смело ставим на победу хозяев в Ла-Плате при форе 0 (коэффициент - 1,82).