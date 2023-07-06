Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист сообщил, когда Ахметов принял решение об отставке Йовичевича
Украина. Премьер лига
06 июля 2023, 23:23 | Обновлено 06 июля 2023, 23:46
915
2

Журналист сообщил, когда Ахметов принял решение об отставке Йовичевича

Триггером стало фиаско в Роттердаме в матче Лиги Европы с «Фейеноордом»

06 июля 2023, 23:23 | Обновлено 06 июля 2023, 23:46
915
2
Журналист сообщил, когда Ахметов принял решение об отставке Йовичевича
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Йовичевич

Футбольный журналист Михаил Спиваковский сообщил, что судьба Игора Йовичевича была решена, когда «Шахтер» потерпел фиаско в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Фейеноорда» (1:7):

«По моей информации, момент поражения от «Фейеноорда» был радикально переломным. Говорят, что Ринат Ахметов сказал: «Что это такое? Мне все равно, где мы идем в чемпионате, за сколько мы продали Мудрика, какой у нас состав и как человек собирал эту команду. Но чтобы со мной такое делали на европейской арене? Все, чтобы я не видел этого тренера и этот тренерский состав».

Долгое время пытались уговорить Ахметова передумать, а потом еще был невнятный период в УПЛ, все эти +1 над «Минаем» и другими клубами из нижней части турнирной таблицы. Но этот матч в Роттердаме его триггернул».

В летнее межсезонье Игора Йовичевича на посту наставника «Шахтера» сменил экс-коуч «Зари» Патрик ван Леувен.

По теме:
Стало известно, за сколько Трубин может быть продан в Интер из Шахтера
Фабрицио Романо: Интер проводит встречу с представителями агентства Трубина
ГЕЦКО: «Повтор Фейеноорда? Да, снова все залетало в ворота Трубина»
Шахтер Донецк Фейеноорд Фейеноорд - Шахтер Лига чемпионов Ринат Ахметов Игор Йовичевич отставка Михаил Спиваковский ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На Олимпиаду попали – и хватит. Украина U-21 уступила Испании
Футбол | 05 июля 2023, 23:48 93
На Олимпиаду попали – и хватит. Украина U-21 уступила Испании
На Олимпиаду попали – и хватит. Украина U-21 уступила Испании

Резерв «сине-желтых» в группе против испанцев сыграл намного лучше, чем основа в полуфинале

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Судаков – мега-открытие, у Бондаренко золотые мозги»
Футбол | 06 июля 2023, 17:11 9
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Судаков – мега-открытие, у Бондаренко золотые мозги»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Судаков – мега-открытие, у Бондаренко золотые мозги»

Бывший тренер Шахтера следил за молодежным Евро

Цыганков прекрасно показал себя в Жироне. Почему он не интересен грандам
Футбол | 06.07.2023, 10:36
Цыганков прекрасно показал себя в Жироне. Почему он не интересен грандам
Цыганков прекрасно показал себя в Жироне. Почему он не интересен грандам
«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной
Футбол | 06.07.2023, 17:50
«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной
«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной
Источник: Украина все-таки будет претендовать на проведение ЧМ-2030
Футбол | 06.07.2023, 22:23
Источник: Украина все-таки будет претендовать на проведение ЧМ-2030
Источник: Украина все-таки будет претендовать на проведение ЧМ-2030
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andre_lui
То звичайно провал був, але й Шахтар зовсім інший потенціал має зараз. Фейеноорд навпаки найпотужніший за останні роки. 7-1 забагато, але як відомо краще так ніж 6 разів по 0-1. Виходить емоційне рішення
Ответить
0
Alex T
Хм то вина тренера полностью шо наши игроки мягко говоря накосячили ?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Калинина выиграла долгожданный матч первого круга на Уимблдоне
Калинина выиграла долгожданный матч первого круга на Уимблдоне
06.07.2023, 14:35 6
Теннис
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
05.07.2023, 18:23 9
Футбол
Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других
Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других
06.07.2023, 18:44 20
Футбол
Дождь в помощь. Костюк обыграла восьмую сеяную на Уимблдоне
Дождь в помощь. Костюк обыграла восьмую сеяную на Уимблдоне
05.07.2023, 18:06 53
Теннис
Испанский вектор. В УАФ определились с новым тренером Украины U-21
Испанский вектор. В УАФ определились с новым тренером Украины U-21
05.07.2023, 18:35 15
Футбол
Испания U-21 – Украина U-21 – 5:1. Фиаско в Бухаресте. Видео голов и обзор
Испания U-21 – Украина U-21 – 5:1. Фиаско в Бухаресте. Видео голов и обзор
06.07.2023, 00:30 3
Футбол
Майк Тайсон назвал главного плохого парня в современном боксе
Майк Тайсон назвал главного плохого парня в современном боксе
05.07.2023, 14:53
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем