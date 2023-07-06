Журналист сообщил, когда Ахметов принял решение об отставке Йовичевича

Футбольный журналист Михаил Спиваковский сообщил, что судьба Игора Йовичевича была решена, когда «Шахтер» потерпел фиаско в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Фейеноорда» (1:7):

«По моей информации, момент поражения от «Фейеноорда» был радикально переломным. Говорят, что Ринат Ахметов сказал: «Что это такое? Мне все равно, где мы идем в чемпионате, за сколько мы продали Мудрика, какой у нас состав и как человек собирал эту команду. Но чтобы со мной такое делали на европейской арене? Все, чтобы я не видел этого тренера и этот тренерский состав».

Долгое время пытались уговорить Ахметова передумать, а потом еще был невнятный период в УПЛ, все эти +1 над «Минаем» и другими клубами из нижней части турнирной таблицы. Но этот матч в Роттердаме его триггернул».

В летнее межсезонье Игора Йовичевича на посту наставника «Шахтера» сменил экс-коуч «Зари» Патрик ван Леувен.