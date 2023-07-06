ГЕЦКО: «Повтор Фейеноорда? Да, снова все залетало в ворота Трубина»
Экс-форвард сборной Украины провел параллели между памятными матчами
Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко в беседе с корреспондентом Sport.ua оценил игру голкипера Анатолия Трубина и рассказал, что полуфинальное противостояние Евро-2023 U-21 в столице Румынии между Испанией U-21 и Украиной U-21 (5:1) напомнило ему матч 1/8 финала Лиги Европы между «Фейенордом» и «Шахтером» (7:1):
«Действительно, вчера также все залетало, что летело в створ ворот, которые защищал Трубин. Наш кипер снова не выручил в ответственный момент. По крайней мере, два гола на его совести.
Мне становится смешно, когда после удачного сэйва Трубина в каком-нибудь матче сразу появляются сообщения, что гранды европейского футбола хотят видеть его в своих рядах и выстроились в очередь.
Возможно, в перспективе Анатолий и окажется в каком-то именитом клубе, но пока ему еще работать и работать над устранением недостатков».
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