ГЕЦКО: «Повтор Фейеноорда? Да, снова все залетало в ворота Трубина»

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко в беседе с корреспондентом Sport.ua оценил игру голкипера Анатолия Трубина и рассказал, что полуфинальное противостояние Евро-2023 U-21 в столице Румынии между Испанией U-21 и Украиной U-21 (5:1) напомнило ему матч 1/8 финала Лиги Европы между «Фейенордом» и «Шахтером» (7:1):

«Действительно, вчера также все залетало, что летело в створ ворот, которые защищал Трубин. Наш кипер снова не выручил в ответственный момент. По крайней мере, два гола на его совести.

Мне становится смешно, когда после удачного сэйва Трубина в каком-нибудь матче сразу появляются сообщения, что гранды европейского футбола хотят видеть его в своих рядах и выстроились в очередь.

Возможно, в перспективе Анатолий и окажется в каком-то именитом клубе, но пока ему еще работать и работать над устранением недостатков».