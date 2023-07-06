ШЕЛАЕВ: «Украинцам в матче с испанцами банально не хватило эмоций»

Молодежная сборная Украины, уступив в Бухаресте в полуфинале испанцам (1:5), упустила возможность побороться за звание чемпионов Европы 2023 года.

В беседе с корреспондентом Sport.ua бывший полузащитник национальной сборной Украины Олег Шелаев поделился своими впечатлениями от вчерашнего противостояния с испанцами и оценил шансы подопечных Руслана Ротаня на олимпийском турнире в Париже в 2024 году.

– Похоже, весь запас эмоций наши футболисты исчерпали в четвертьфинале с французами. Также следовало учесть, что жесткий календарь с незначительным интервалом между матчами обязательно отрицательно скажется на физических кондициях. Ведь украинцы не могли похвастаться длинной скамейкой запасных. И тогда на первый план вышел командный уровень мастерства. А у испанцев он оказался выше, потому и крупно проиграли. Таковы реалии.

– Итоговый результат по игре?

– Пожалуй, наши не заслуживали разгрома, ведь по характеру игры нельзя сказать, что они были обречены. Но, повторяю, так сложились обстоятельства, что доминирование соперника было очевидно. Это понимали как наши футболисты, так и тренерский штаб.

– В предыдущих поединках наша молодежка, как говорится, высоко подняла планку. Кто вчера из игроков соответствовал необходимому уровню?

– С определенными замечаниями не было претензий к Судакову, выполнявшему немалый объем работы, и Мудрику, пытавшемуся обострить ситуацию у чужих владений. Остальные не могут записать этот поединок в свой актив.

- По вашему мнению, кто из игроков украинской сборной, ставшей грозой авторитетов на Евро, может со временем попробовать свои силы в одном из топ-чемпионатов?

– Mудрик уже этого достиг, есть неплохие перспективы у Судакова и Трубина, хотя им еще есть над чем работать.

– Сегодня Руслан Ротань и его штаб уже простились с молодежкой. С некоторыми игроками он встретится уже на следующий год, когда начнет готовить олимпийскую сборную Украины. Чего от нее можно надеяться на Играх в Париже?

– Думаю, что человек 10 из этой молодежки Ротань задействует и при подготовке к Олимпиаде, где украинской сборной еще не приходилось соревноваться. Это серьезный плюс, ведь у игроков уже есть немалый международный опыт. Хотя более конкретно о наших шансах можно будет поговорить, когда станут известны соперники украинцев в Париже.