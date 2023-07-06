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Украина. Первая лига
06 июля 2023, 22:45 | Обновлено 06 июля 2023, 22:56
580
0

Маркевич наигрывает состав. Карпаты одолели Хуст с помощью ветеранов

В конце товарищеского матча свое весомое слово сказали Кожанов и Чачуа

06 июля 2023, 22:45 | Обновлено 06 июля 2023, 22:56
580
0
Маркевич наигрывает состав. Карпаты одолели Хуст с помощью ветеранов
ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

28 июля в стартовом туре турнира Первой лиги львовские «Карпаты» будут принимать «Хуст» из Закарпатья. Сегодня, 6 июля, эти команды в Хусте провели репетицию перед официальным поединком, померившись силами в спарринге. Зелено-белые праздновали победу со счетом 4:2.

В первом тайме отличился новичок львовян Богдан Векляк. После перерыва команды задействовали свежих исполнителей. Следовало Петру Луциву выровнять положение, как 18-летний нападающий гостей Вадим Сидун восстановил преимущество «Карпат» (2:1). Именно он отличился дублем в первом контрольном матче с Севлюшем (6:0).

Однако горожане были настроены серьезно, и после удара Борисенко сравняли счет (2:2). Но в конце поединка свое веское слово сказали ветераны «Карпат» Денис Кожанов и Амвросий Чачуа – победа «Карпат» со счетом 4:2.

Кормчий «Карпат» Мирон Маркевич после финального свистка в комментарии Sport.ua отметил, что для него сейчас главное – наиграть состав, а результат – на втором плане.

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Карпаты Львов Хуст товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Мирон Маркевич Денис Кожанов Амбросий Чачуа Богдан Векляк Вадим Сидун инсайд
Источник Sport.ua
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