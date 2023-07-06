Маркевич наигрывает состав. Карпаты одолели Хуст с помощью ветеранов

28 июля в стартовом туре турнира Первой лиги львовские «Карпаты» будут принимать «Хуст» из Закарпатья. Сегодня, 6 июля, эти команды в Хусте провели репетицию перед официальным поединком, померившись силами в спарринге. Зелено-белые праздновали победу со счетом 4:2.

В первом тайме отличился новичок львовян Богдан Векляк. После перерыва команды задействовали свежих исполнителей. Следовало Петру Луциву выровнять положение, как 18-летний нападающий гостей Вадим Сидун восстановил преимущество «Карпат» (2:1). Именно он отличился дублем в первом контрольном матче с Севлюшем (6:0).

Однако горожане были настроены серьезно, и после удара Борисенко сравняли счет (2:2). Но в конце поединка свое веское слово сказали ветераны «Карпат» Денис Кожанов и Амвросий Чачуа – победа «Карпат» со счетом 4:2.

Кормчий «Карпат» Мирон Маркевич после финального свистка в комментарии Sport.ua отметил, что для него сейчас главное – наиграть состав, а результат – на втором плане.