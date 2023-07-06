ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал 21-летнего уругвайского центрбека

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» официально объявил о 21-летнего уругвайского центрального защитника Сантьяго Моуриньо из «Расинга» Монтевидео.

Контракт рассчитан на 5 сезонов.

В прошлом сезоне Сантьяго Моуриньо провел 29 матчей за «Расинг» в национальном чемпионате, результативными действиями не отличился.

Ранее «Атлетико» также объявил о подписании Сесара Аспиликуэты.