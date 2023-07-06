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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал 21-летнего уругвайского центрбека
Испания
06 июля 2023, 22:42 |
231
0

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал 21-летнего уругвайского центрбека

Сантьяго Моуриньо продолжит карьеру в мадридской команде

06 июля 2023, 22:42 |
231
0
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал 21-летнего уругвайского центрбека
Twitter. Сантьяго Моуриньо

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» официально объявил о 21-летнего уругвайского центрального защитника Сантьяго Моуриньо из «Расинга» Монтевидео.

Контракт рассчитан на 5 сезонов.

В прошлом сезоне Сантьяго Моуриньо провел 29 матчей за «Расинг» в национальном чемпионате, результативными действиями не отличился.

Ранее «Атлетико» также объявил о подписании Сесара Аспиликуэты.

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Сантьяго Моуриньо Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Источник ФК Атлетико Мадрид
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