ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал 21-летнего уругвайского центрбека
Сантьяго Моуриньо продолжит карьеру в мадридской команде
Мадридский футбольный клуб «Атлетико» официально объявил о 21-летнего уругвайского центрального защитника Сантьяго Моуриньо из «Расинга» Монтевидео.
Контракт рассчитан на 5 сезонов.
В прошлом сезоне Сантьяго Моуриньо провел 29 матчей за «Расинг» в национальном чемпионате, результативными действиями не отличился.
Ранее «Атлетико» также объявил о подписании Сесара Аспиликуэты.
🇺🇾 ¡@santimou20 es nuevo futbolista rojiblanco! 🔴⚪— Atlético de Madrid (@Atleti) July 6, 2023
🖊 El prometedor defensa uruguayo ha firmado por cinco campañas con nuestro club.
➡ https://t.co/eGZevKxCsO
👋 ¡#BienvenidoMouriño! 🤗 pic.twitter.com/kSA0mdvavG
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