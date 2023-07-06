ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико объявил о подписании экс-капитана Челси

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» официально объявил о подписании 33-летним испанским защитником Сесаром Аспиликуэтой.

Контракт рассчитан до конца сезона 2023/24. Ранее Аспи покинул лондонский «Челси», где играл с капитанской повязкой.

Испанский защитник провел в «Челси» 11 лет. Отыграл 508 матчей и завоевал 9 трофеев, в том числе Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии, Лигу Европы и Клубный чемпионат мира.