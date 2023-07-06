ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико объявил о подписании экс-капитана Челси
Сесар Аспиликуэта продолжит карьеру в мадридской команде
Мадридский футбольный клуб «Атлетико» официально объявил о подписании 33-летним испанским защитником Сесаром Аспиликуэтой.
Контракт рассчитан до конца сезона 2023/24. Ранее Аспи покинул лондонский «Челси», где играл с капитанской повязкой.
Испанский защитник провел в «Челси» 11 лет. Отыграл 508 матчей и завоевал 9 трофеев, в том числе Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии, Лигу Европы и Клубный чемпионат мира.
🆕 César Azpilicueta rejoint à son tour les rangs rouges et blancs ! 🔴⚪— Atlético de Madrid (@AtletiFR) July 6, 2023
🖊 L'international espagnol s'est engagé pour 1️⃣ saison en faveur de notre club !
Bienvenue, Azpi 🫡 pic.twitter.com/K97twsqYbN
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