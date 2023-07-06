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Испания
06 июля 2023, 21:49 | Обновлено 06 июля 2023, 21:57
1673
0

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико объявил о подписании экс-капитана Челси

Сесар Аспиликуэта продолжит карьеру в мадридской команде

06 июля 2023, 21:49 | Обновлено 06 июля 2023, 21:57
1673
0
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико объявил о подписании экс-капитана Челси
ФК Атлетико. Сесар Аспиликуэта

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» официально объявил о подписании 33-летним испанским защитником Сесаром Аспиликуэтой.

Контракт рассчитан до конца сезона 2023/24. Ранее Аспи покинул лондонский «Челси», где играл с капитанской повязкой.

Испанский защитник провел в «Челси» 11 лет. Отыграл 508 матчей и завоевал 9 трофеев, в том числе Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии, Лигу Европы и Клубный чемпионат мира.

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Источник ФК Атлетико Мадрид
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