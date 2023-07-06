ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Челси Аспиликуэта покидает команду. Провел 508 матчей

Клуб АПЛ «Челси» на официальном сайте сообщил об уходе из команды защитника Сезара Аспиликуэты. Контракт 33-летнего игрока был разорван по обоюдному согласию сторон.

Испанский защитник провел в «Челси» 11 лет. Отыграл 508 матчей и завоевал 9 трофеев, в том числе Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии, Лигу Европы и Клубный чемпионат мира.

Ожидается, что Аспиликуэта перейдет в «Атлетико».