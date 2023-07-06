Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Челси Аспиликуэта покидает команду. Провел 508 матчей
Англия
06 июля 2023, 16:28 |
642
0

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Челси Аспиликуэта покидает команду. Провел 508 матчей

Испанец за 11 лет выиграл 9 трофеев

06 июля 2023, 16:28 |
642
0
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Челси Аспиликуэта покидает команду. Провел 508 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Сезар Аспиликуэта

Клуб АПЛ «Челси» на официальном сайте сообщил об уходе из команды защитника Сезара Аспиликуэты. Контракт 33-летнего игрока был разорван по обоюдному согласию сторон.

Испанский защитник провел в «Челси» 11 лет. Отыграл 508 матчей и завоевал 9 трофеев, в том числе Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии, Лигу Европы и Клубный чемпионат мира.

Ожидается, что Аспиликуэта перейдет в «Атлетико».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Арда Гюлер – игрок Реала
Мората близок к переходу в Милан
ОФИЦИАЛЬНО. Минай и Петько продолжили контракт
Челси Сесар Аспиликуэта трансферы трансферы АПЛ
Источник ФК Челси
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На Олимпиаду попали – и хватит. Украина U-21 уступила Испании
Футбол | 05 июля 2023, 23:48 93
На Олимпиаду попали – и хватит. Украина U-21 уступила Испании
На Олимпиаду попали – и хватит. Украина U-21 уступила Испании

Резерв «сине-желтых» в группе против испанцев сыграл намного лучше, чем основа в полуфинале

Состав Днепра-1 пополнил бразильский легионер
Футбол | 06 июля 2023, 15:29 0
Состав Днепра-1 пополнил бразильский легионер
Состав Днепра-1 пополнил бразильский легионер

Билл будет работать с командой

ОФИЦИАЛЬНО. Беседин подписал контракт с клубом из Казахстана
Футбол | 06.07.2023, 11:59
ОФИЦИАЛЬНО. Беседин подписал контракт с клубом из Казахстана
ОФИЦИАЛЬНО. Беседин подписал контракт с клубом из Казахстана
Следом за Свитолиной и Цуренко. Матч Калининой на Уимблдоне также отменен
Теннис | 05.07.2023, 21:40
Следом за Свитолиной и Цуренко. Матч Калининой на Уимблдоне также отменен
Следом за Свитолиной и Цуренко. Матч Калининой на Уимблдоне также отменен
Испания U-21 – Украина U-21 – 5:1. Фиаско в Бухаресте. Видео голов и обзор
Футбол | 06.07.2023, 00:30
Испания U-21 – Украина U-21 – 5:1. Фиаско в Бухаресте. Видео голов и обзор
Испания U-21 – Украина U-21 – 5:1. Фиаско в Бухаресте. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Марта КОСТЮК: «Мне написала Леся и сказала, что я не играю сегодня»
Марта КОСТЮК: «Мне написала Леся и сказала, что я не играю сегодня»
04.07.2023, 19:55 1
Теннис
Дождь в помощь. Костюк обыграла восьмую сеяную на Уимблдоне
Дождь в помощь. Костюк обыграла восьмую сеяную на Уимблдоне
05.07.2023, 18:06 53
Теннис
Киевское Динамо разгромило команду из Бухареста в первой контрольной игре
Киевское Динамо разгромило команду из Бухареста в первой контрольной игре
05.07.2023, 20:07 1
Футбол
РОТАНЬ: «Эти задержки рейсов непонятные. Нас закрыли в каком-то ангаре!»
РОТАНЬ: «Эти задержки рейсов непонятные. Нас закрыли в каком-то ангаре!»
06.07.2023, 00:43 27
Футбол
Испанский вектор. В УАФ определились с новым тренером Украины U-21
Испанский вектор. В УАФ определились с новым тренером Украины U-21
05.07.2023, 18:35 15
Футбол
ВИДЕО. Первая победа над соперницей топ-10. Костюк стартовала на Уимблдоне
ВИДЕО. Первая победа над соперницей топ-10. Костюк стартовала на Уимблдоне
05.07.2023, 18:49 1
Теннис
По пути Роналду. Топ-7 футболистов, уехавших в Саудовскую Аравию
По пути Роналду. Топ-7 футболистов, уехавших в Саудовскую Аравию
05.07.2023, 12:03 4
Футбол
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
05.07.2023, 18:23 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем