Англия06 июля 2023, 16:28 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Челси Аспиликуэта покидает команду. Провел 508 матчей
Испанец за 11 лет выиграл 9 трофеев
06 июля 2023, 16:28 |
642
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Клуб АПЛ «Челси» на официальном сайте сообщил об уходе из команды защитника Сезара Аспиликуэты. Контракт 33-летнего игрока был разорван по обоюдному согласию сторон.
Испанский защитник провел в «Челси» 11 лет. Отыграл 508 матчей и завоевал 9 трофеев, в том числе Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии, Лигу Европы и Клубный чемпионат мира.
Ожидается, что Аспиликуэта перейдет в «Атлетико».
Always a Blue. 🔵— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 6, 2023
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