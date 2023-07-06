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Уимблдон
06 июля 2023, 17:59 | Обновлено 06 июля 2023, 18:07
974
0

КОСТЮК: «Болельщики могут делать все, что хотят, но я этого не понимаю»

Украинка – о поведении зрителей на Ролан Гаррос-2023

06 июля 2023, 17:59 | Обновлено 06 июля 2023, 18:07
974
0
КОСТЮК: «Болельщики могут делать все, что хотят, но я этого не понимаю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№36 WTA) после победы над Марией Саккари (№8 WTA) в первом круге Уимблдона вспомнила недоброжелательное отношение к ней со стороны болельщиков на Открытом чемпионате Франции этого года. Тогда украинку освистали за то, что она отказалась пожать руку белоруске арине соболенко.

«Это было крайне сомнительное поведение со стороны болельщиков. Я имею в виду, что они могут делать всё, что хотят, но я просто этого не понимаю. И не думаю, что когда-нибудь смогу это понять.

Очевидно, что на Уимблдоне другая поддержка, хотя в начале матча с Марией ее поддерживали больше, чем меня. Это понятно – она известнее меня. Она входит в топ-10 мирового рейтинга. Но, знаете, меня это устраивало. Я рада поддержке в концовке встречи, да и на протяжении всего матча тоже», – призналась Костюк на пресс-конференции после встречи с Саккари.

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Источник Wimbledon
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