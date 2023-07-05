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  4. ВИДЕО. Первая победа над соперницей топ-10. Костюк стартовала на Уимблдоне
Уимблдон
05 июля 2023, 18:49 | Обновлено 05 июля 2023, 18:54
1813
1

ВИДЕО. Первая победа над соперницей топ-10. Костюк стартовала на Уимблдоне

Марта обыграла Марию Саккари

05 июля 2023, 18:49 | Обновлено 05 июля 2023, 18:54
1813
1
ВИДЕО. Первая победа над соперницей топ-10. Костюк стартовала на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк в первом круге престижного турнира Уимблдон в трех сетах обыграла Марию Саккари (WTA 8). При этом первый сет Марта проиграла 0:6.

Костюк с 15-й попытки сумела переиграть соперницу из топ-10 рейтинга WTA. Украинка в третий раз вышла во второй круг Уимблдона.

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Источник Sport.ua
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