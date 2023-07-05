Уимблдон05 июля 2023, 18:49 | Обновлено 05 июля 2023, 18:54
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ВИДЕО. Первая победа над соперницей топ-10. Костюк стартовала на Уимблдоне
Марта обыграла Марию Саккари
05 июля 2023, 18:49 | Обновлено 05 июля 2023, 18:54
1813
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Украинская теннисистка Марта Костюк в первом круге престижного турнира Уимблдон в трех сетах обыграла Марию Саккари (WTA 8). При этом первый сет Марта проиграла 0:6.
Костюк с 15-й попытки сумела переиграть соперницу из топ-10 рейтинга WTA. Украинка в третий раз вышла во второй круг Уимблдона.
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