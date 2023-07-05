ВИДЕО. Первая победа над соперницей топ-10. Костюк стартовала на Уимблдоне

Украинская теннисистка Марта Костюк в первом круге престижного турнира Уимблдон в трех сетах обыграла Марию Саккари (WTA 8). При этом первый сет Марта проиграла 0:6.

Костюк с 15-й попытки сумела переиграть соперницу из топ-10 рейтинга WTA. Украинка в третий раз вышла во второй круг Уимблдона.