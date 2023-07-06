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Уимблдон
06 июля 2023, 16:57 | Обновлено 06 июля 2023, 17:05
549
0

Стала известна соперница Калининой по второму раунду Уимблдона

Украинку ждет победительница US Open 2019 года

06 июля 2023, 16:57 | Обновлено 06 июля 2023, 17:05
549
0
Стала известна соперница Калининой по второму раунду Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинской теннисистке Ангелине Калининой (№26 WTA) во втором раунде Уимблдонского турнира предстоит встретиться с 23-летней канадкой Бьянкой Андрееску (№50 WTA).

Украинка, напомним, в затяжной игре первого круга, которая дважды из-за дождя переносилась, переиграла Джессику Бузас Манейро из Испании (№167 WTA) – 6:4, 6:3.

Андрееску, в свою очередь, стартовала на Уимблдоне с победы в трех сетах над венгеркой Анной Бондар (№110 WTA) – 6:3, 3:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.

Ранее Калинина и Андрееску, которая в 2019 году побеждала на Открытом чемпионате США, в турнирах WTA еще не встречались.

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Уимблдон-2023 Ангелина Калинина Бьянка Андрееску
Источник Sport.ua
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