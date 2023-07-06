Стала известна соперница Калининой по второму раунду Уимблдона
Украинку ждет победительница US Open 2019 года
Украинской теннисистке Ангелине Калининой (№26 WTA) во втором раунде Уимблдонского турнира предстоит встретиться с 23-летней канадкой Бьянкой Андрееску (№50 WTA).
Украинка, напомним, в затяжной игре первого круга, которая дважды из-за дождя переносилась, переиграла Джессику Бузас Манейро из Испании (№167 WTA) – 6:4, 6:3.
Андрееску, в свою очередь, стартовала на Уимблдоне с победы в трех сетах над венгеркой Анной Бондар (№110 WTA) – 6:3, 3:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.
Ранее Калинина и Андрееску, которая в 2019 году побеждала на Открытом чемпионате США, в турнирах WTA еще не встречались.
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