Стала известна соперница Калининой по второму раунду Уимблдона

Украинской теннисистке Ангелине Калининой (№26 WTA) во втором раунде Уимблдонского турнира предстоит встретиться с 23-летней канадкой Бьянкой Андрееску (№50 WTA).

Украинка, напомним, в затяжной игре первого круга, которая дважды из-за дождя переносилась, переиграла Джессику Бузас Манейро из Испании (№167 WTA) – 6:4, 6:3.

Андрееску, в свою очередь, стартовала на Уимблдоне с победы в трех сетах над венгеркой Анной Бондар (№110 WTA) – 6:3, 3:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.

Ранее Калинина и Андрееску, которая в 2019 году побеждала на Открытом чемпионате США, в турнирах WTA еще не встречались.