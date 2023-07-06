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  4. ВИДЕО. Цуренко убедительно обыграла Синякову на Уимблдоне
Уимблдон
06 июля 2023, 16:36 | Обновлено 06 июля 2023, 16:51
392
0

ВИДЕО. Цуренко убедительно обыграла Синякову на Уимблдоне

Украинка одержала победу в двух сетах

06 июля 2023, 16:36 | Обновлено 06 июля 2023, 16:51
392
0
ВИДЕО. Цуренко убедительно обыграла Синякову на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№60 WTA) добилась очередной победы в основной сетке Уимблдонского турнира.

Она во втором раунде переиграла Катерину Синякову из Чехии (№32 WTA) в двух партиях – 6:4, 6:1.

Как известно, Леся Цуренко в третий раз в карьере преодолела стадию второго раунда на Уимблдоне. Дальше третьего круге на травяном мейджоре она еще не заходила.

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Леся Цуренко Уимблдон-2023 Катерина Синякова
Источник Sport.ua
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