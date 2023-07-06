ВИДЕО. Цуренко убедительно обыграла Синякову на Уимблдоне

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№60 WTA) добилась очередной победы в основной сетке Уимблдонского турнира.

Она во втором раунде переиграла Катерину Синякову из Чехии (№32 WTA) в двух партиях – 6:4, 6:1.

Как известно, Леся Цуренко в третий раз в карьере преодолела стадию второго раунда на Уимблдоне. Дальше третьего круге на травяном мейджоре она еще не заходила.