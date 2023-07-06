ВИДЕО. Как Свитолина с Мертенс на Уимблдоне разобралась

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) в основе Уимблдонского турнира добыла очередную победу.

Она во встрече второго раунда переиграла в трех сетах Элизе Мертенс из Бельгии (№28 WTA) – 6:1, 1:6, 6:1.

Напомним, 28-летняя Свитолина вышла в третий раунд Всеанглийского травяного мейджора в третий раз в карьере.