Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Как Свитолина с Мертенс на Уимблдоне разобралась
Уимблдон
06 июля 2023, 16:15 | Обновлено 06 июля 2023, 16:23
1284
0

ВИДЕО. Как Свитолина с Мертенс на Уимблдоне разобралась

Украинка вышла в третий раунд турнира

06 июля 2023, 16:15 | Обновлено 06 июля 2023, 16:23
1284
0
ВИДЕО. Как Свитолина с Мертенс на Уимблдоне разобралась
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) в основе Уимблдонского турнира добыла очередную победу.

Она во встрече второго раунда переиграла в трех сетах Элизе Мертенс из Бельгии (№28 WTA) – 6:1, 1:6, 6:1.

Напомним, 28-летняя Свитолина вышла в третий раунд Всеанглийского травяного мейджора в третий раз в карьере.

По теме:
Украинки установили национальный рекорд на Уимблдоне-2023
Стала известна соперница Калининой по второму раунду Уимблдона
ВИДЕО. Цуренко убедительно обыграла Синякову на Уимблдоне
Уимблдон-2023 Элина Свитолина Элизе Мертенс видео
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РОТАНЬ: «Эти задержки рейсов непонятные. Нас закрыли в каком-то ангаре!»
Футбол | 06 июля 2023, 00:43 27
РОТАНЬ: «Эти задержки рейсов непонятные. Нас закрыли в каком-то ангаре!»
РОТАНЬ: «Эти задержки рейсов непонятные. Нас закрыли в каком-то ангаре!»

Наставник украинской молодежки пояснил причины фиаско в игре с испанцами

Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
Футбол | 05 июля 2023, 18:23 8
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023

Задача уже выполнена

Следом за Свитолиной и Цуренко. Матч Калининой на Уимблдоне также отменен
Теннис | 05.07.2023, 21:40
Следом за Свитолиной и Цуренко. Матч Калининой на Уимблдоне также отменен
Следом за Свитолиной и Цуренко. Матч Калининой на Уимблдоне также отменен
ОФИЦИАЛЬНО. Беседин подписал контракт с клубом из Казахстана
Футбол | 06.07.2023, 11:59
ОФИЦИАЛЬНО. Беседин подписал контракт с клубом из Казахстана
ОФИЦИАЛЬНО. Беседин подписал контракт с клубом из Казахстана
ФОТО. Два матча на Уимблдоне-2023 прервали из-за активистов. Что произошло?
Теннис | 05.07.2023, 20:13
ФОТО. Два матча на Уимблдоне-2023 прервали из-за активистов. Что произошло?
ФОТО. Два матча на Уимблдоне-2023 прервали из-за активистов. Что произошло?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цуренко пробилась в третий раунд Уимблдона, переиграв Синякову
Цуренко пробилась в третий раунд Уимблдона, переиграв Синякову
06.07.2023, 14:36 9
Теннис
Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
06.07.2023, 14:31 41
Теннис
Калинина выиграла долгожданный матч первого круга на Уимблдоне
Калинина выиграла долгожданный матч первого круга на Уимблдоне
06.07.2023, 14:35 6
Теннис
Киевское Динамо разгромило команду из Бухареста в первой контрольной игре
Киевское Динамо разгромило команду из Бухареста в первой контрольной игре
05.07.2023, 20:07 1
Футбол
Забили 6 мячей. Мирон Маркевич в Карпатах одержал первую победу
Забили 6 мячей. Мирон Маркевич в Карпатах одержал первую победу
04.07.2023, 23:23 1
Футбол
Александр СЫРСКИЙ: «Бахмут будет освобожден»
Александр СЫРСКИЙ: «Бахмут будет освобожден»
05.07.2023, 15:13 12
Война
Стало известно, какой город может принять матч Украина – Англия
Стало известно, какой город может принять матч Украина – Англия
05.07.2023, 11:02 6
Футбол
Прокуратура сообщила о подозрении бывшему гендиректору Зари Рафаилову
Прокуратура сообщила о подозрении бывшему гендиректору Зари Рафаилову
04.07.2023, 19:42 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем