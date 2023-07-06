Уимблдон06 июля 2023, 16:15 | Обновлено 06 июля 2023, 16:23
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ВИДЕО. Как Свитолина с Мертенс на Уимблдоне разобралась
Украинка вышла в третий раунд турнира
06 июля 2023, 16:15 | Обновлено 06 июля 2023, 16:23
1284
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) в основе Уимблдонского турнира добыла очередную победу.
Она во встрече второго раунда переиграла в трех сетах Элизе Мертенс из Бельгии (№28 WTA) – 6:1, 1:6, 6:1.
Напомним, 28-летняя Свитолина вышла в третий раунд Всеанглийского травяного мейджора в третий раз в карьере.
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