ОФИЦИАЛЬНО. Арда Гюлер – игрок Реала

«Реал» официально сообщил о подписании полузащитника «Фенербахче» Арды Гюлера. Контракт с 18-летним игроком сборной Турции рассчитан на шесть лет – до лета 2029 года.

Официальную презентацию Гюлера в качестве игрока «Реала» клуб проведет завтра, 7 июля. Она начнется в 13:00 по Киеву.

С умма трансфера не называется, но, по информации СМИ, «Фенербахче» получит 20 миллионов евро плюс 20% от следующей продажи игрока.