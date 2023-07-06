Испания06 июля 2023, 16:28 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Арда Гюлер – игрок Реала
Молодой полузащитник покинул «Фенербахче»
06 июля 2023, 16:28 |
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«Реал» официально сообщил о подписании полузащитника «Фенербахче» Арды Гюлера. Контракт с 18-летним игроком сборной Турции рассчитан на шесть лет – до лета 2029 года.
Официальную презентацию Гюлера в качестве игрока «Реала» клуб проведет завтра, 7 июля. Она начнется в 13:00 по Киеву.
С умма трансфера не называется, но, по информации СМИ, «Фенербахче» получит 20 миллионов евро плюс 20% от следующей продажи игрока.
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