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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Арда Гюлер – игрок Реала
Испания
06 июля 2023, 16:28 |
791
1

ОФИЦИАЛЬНО. Арда Гюлер – игрок Реала

Молодой полузащитник покинул «Фенербахче»

06 июля 2023, 16:28 |
791
1
ОФИЦИАЛЬНО. Арда Гюлер – игрок Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» официально сообщил о подписании полузащитника «Фенербахче» Арды Гюлера. Контракт с 18-летним игроком сборной Турции рассчитан на шесть лет – до лета 2029 года.

Официальную презентацию Гюлера в качестве игрока «Реала» клуб проведет завтра, 7 июля. Она начнется в 13:00 по Киеву.

С умма трансфера не называется, но, по информации СМИ, «Фенербахче» получит 20 миллионов евро плюс 20% от следующей продажи игрока.

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Арда Гюлер Реал Мадрид Фенербахче трансферы трансферы Ла Лиги
Источник ФК Реал Мадрид
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Умник
Это мощно. Как же он возил нас в Стамбуле.
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