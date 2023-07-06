Испания06 июля 2023, 13:03 |
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Реал подпишет турецкого вундеркинда из Фенербахче
Арда Гюлер продолжит карьеру в Испании
06 июля 2023, 13:03 |
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«Реал» близок к подписанию 18-летнего турецкого полузащитника «Фенербахче» Арды Гюлера. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, «Фенербахче» получит за Гюлера 20 миллионов евро плюс 20% от следующей продажи игрока. Уже сегодня Гюлер должен прибыть в Мадрид на прохождение медосмотра.
В прошлом сезоне на счету Гюлера 6 голов и 7 ассистов в 35 матчах за «Фенербахче» во всех турнирах.
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