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Испания
06 июля 2023, 13:03 |
493
0

Реал подпишет турецкого вундеркинда из Фенербахче

Арда Гюлер продолжит карьеру в Испании

06 июля 2023, 13:03 |
493
0
Реал подпишет турецкого вундеркинда из Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

«Реал» близок к подписанию 18-летнего турецкого полузащитника «Фенербахче» Арды Гюлера. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, «Фенербахче» получит за Гюлера 20 миллионов евро плюс 20% от следующей продажи игрока. Уже сегодня Гюлер должен прибыть в Мадрид на прохождение медосмотра.

В прошлом сезоне на счету Гюлера 6 голов и 7 ассистов в 35 матчах за «Фенербахче» во всех турнирах.

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Арда Гюлер Реал Мадрид Фенербахче трансферы трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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