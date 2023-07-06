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  4. Йожеф САБО: «Испанцы были на голову выше нашей сборной»
Молодежные турниры
06 июля 2023, 15:45 |
1066
0

Йожеф САБО: «Испанцы были на голову выше нашей сборной»

Известный тренер – о поражении команды Руслана Ротаня

06 июля 2023, 15:45 |
1066
0
Йожеф САБО: «Испанцы были на голову выше нашей сборной»
Twitter. Йожеф Сабо

Йожеф Сабо прокомментировал поражение сборной Украины U-21 от Испании 1:5 в полуфинале молодежного Евро-2023:

«Испанцы преподали урок настоящего футбола, выглядели на голову выше нашей сборной. Соперник превосходил в отборе мяча, в организации игры, в завершении атак. Хорошо выходил из обороны в атаку, мастерки освобождаясь от высокого прессинга. А работа с мячом – это выше всех похвал.

Игрокам нашей сборной необходимо работать в своих клубах над повышением уровня мастерства, грамотной командной игрой, психологической стабильностью, ведь на одном энтузиазме и желании далеко не уедешь».

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Йожеф Сабо сборная Украины по футболу U-21 Испания - Украина Евро-2023 U-21
Источник Footboom
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