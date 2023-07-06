Йожеф САБО: «Испанцы были на голову выше нашей сборной»
Известный тренер – о поражении команды Руслана Ротаня
Йожеф Сабо прокомментировал поражение сборной Украины U-21 от Испании 1:5 в полуфинале молодежного Евро-2023:
«Испанцы преподали урок настоящего футбола, выглядели на голову выше нашей сборной. Соперник превосходил в отборе мяча, в организации игры, в завершении атак. Хорошо выходил из обороны в атаку, мастерки освобождаясь от высокого прессинга. А работа с мячом – это выше всех похвал.
Игрокам нашей сборной необходимо работать в своих клубах над повышением уровня мастерства, грамотной командной игрой, психологической стабильностью, ведь на одном энтузиазме и желании далеко не уедешь».
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