Йожеф САБО: «Испанцы были на голову выше нашей сборной»

Йожеф Сабо прокомментировал поражение сборной Украины U-21 от Испании 1:5 в полуфинале молодежного Евро-2023:

«Испанцы преподали урок настоящего футбола, выглядели на голову выше нашей сборной. Соперник превосходил в отборе мяча, в организации игры, в завершении атак. Хорошо выходил из обороны в атаку, мастерки освобождаясь от высокого прессинга. А работа с мячом – это выше всех похвал.

Игрокам нашей сборной необходимо работать в своих клубах над повышением уровня мастерства, грамотной командной игрой, психологической стабильностью, ведь на одном энтузиазме и желании далеко не уедешь».