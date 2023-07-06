Украина. Премьер лига06 июля 2023, 15:13 | Обновлено 06 июля 2023, 15:25
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ОФИЦИАЛЬНО. Минай и Петько продолжили контракт
Хавбек остается в рядах закарпатской команды
06 июля 2023, 15:13 | Обновлено 06 июля 2023, 15:25
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Футбольный клуб «Минай» сообщил о подписании нового контракта с полузащитником Сергеем Петько.
29-летний игрок поставил свою подпись под соглашением, которое будет действовать до лета 2025 года.
Сергей Петько присоединился к «Минаю» зимой нынешнего года. В весенней части УПЛ сезона-2022/2023 он отыграл за закарпатцев в 12 матчах, забил 1 гол.
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