ОФИЦИАЛЬНО. Минай и Петько продолжили контракт

Футбольный клуб «Минай» сообщил о подписании нового контракта с полузащитником Сергеем Петько.

29-летний игрок поставил свою подпись под соглашением, которое будет действовать до лета 2025 года.

Сергей Петько присоединился к «Минаю» зимой нынешнего года. В весенней части УПЛ сезона-2022/2023 он отыграл за закарпатцев в 12 матчах, забил 1 гол.