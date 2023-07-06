Милан ШКРИНЬЯР: «На решение ушла секунда»

28-летний словацкий защитник Милан Шкриньяр поделился эмоциями после подписания контракта с «ПСЖ», в ряды которого он влился на правах свободного агента, уйдя из миланского «Интера».

«Я очень счастлив. Чувствую себя превосходно. Очень рад присоединиться к такому клубу. «ПСЖ» – один из лучших клубов мира, здесь выступают игроки мирового уровня, у команды невероятные болельщики.

Это был легкий выбор. Когда такой клуб, как «ПСЖ», хочет тебя подписать, то решение принимается быстро. Я был очень счастлив, когда узнал о возможности перейти. Я видел много матчей «ПСЖ». Думаю, люди по всему миру смотрят игры команды. Все знают, какие отличные футболисты здесь собраны. Я знаю, что это один из лучших клубов мира. На решение ушла секунда! С нетерпением жду начала работы с новыми партнерами по команде, хочу встретиться со всеми», – признался Шкриньяр.

Как известно, Шкриньяр подписал контракт с парижским клубом до лета 2028 года.