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Франция
06 июля 2023, 14:54 | Обновлено 06 июля 2023, 15:04
408
0

Милан ШКРИНЬЯР: «На решение ушла секунда»

Защитник – о переходе из «Интера» в «ПСЖ»

06 июля 2023, 14:54 | Обновлено 06 июля 2023, 15:04
408
0
Милан ШКРИНЬЯР: «На решение ушла секунда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан Шкриньяр

28-летний словацкий защитник Милан Шкриньяр поделился эмоциями после подписания контракта с «ПСЖ», в ряды которого он влился на правах свободного агента, уйдя из миланского «Интера».

«Я очень счастлив. Чувствую себя превосходно. Очень рад присоединиться к такому клубу. «ПСЖ» – один из лучших клубов мира, здесь выступают игроки мирового уровня, у команды невероятные болельщики.

Это был легкий выбор. Когда такой клуб, как «ПСЖ», хочет тебя подписать, то решение принимается быстро. Я был очень счастлив, когда узнал о возможности перейти. Я видел много матчей «ПСЖ». Думаю, люди по всему миру смотрят игры команды. Все знают, какие отличные футболисты здесь собраны. Я знаю, что это один из лучших клубов мира. На решение ушла секунда! С нетерпением жду начала работы с новыми партнерами по команде, хочу встретиться со всеми», – признался Шкриньяр.

Как известно, Шкриньяр подписал контракт с парижским клубом до лета 2028 года.

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Источник ФК ПСЖ
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