Владимир БРАЖКО: «Евро-2023 – это были незабываемые эмоции»

Полузащитник сборной Украины U-21 Владимир Бражко прокомментировал поражение 1:5 от Испании в полуфинале молодежного Евро-2023:

«Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто нас поддерживал весь этот путь. Благодарю каждого игрока, каждого человека из персонала и тренерского штаба, каждого болельщика. Это были незабываемые эмоции, переживания и огромный опыт.

Сегодня получилось так как получилось, мы проиграли. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Это для меня опыт и для каждого из нас. Спасибо нашим воинам. Слава Украине. Слава ВСУ».