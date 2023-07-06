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  4. Владимир БРАЖКО: «Евро-2023 – это были незабываемые эмоции»
Молодежные турниры
06 июля 2023, 14:53 |
292
0

Владимир БРАЖКО: «Евро-2023 – это были незабываемые эмоции»

Хавбек сборной Украины U-21 – о поражении от Испании

06 июля 2023, 14:53 |
292
0
Владимир БРАЖКО: «Евро-2023 – это были незабываемые эмоции»
УАФ. Владимир Бражко

Полузащитник сборной Украины U-21 Владимир Бражко прокомментировал поражение 1:5 от Испании в полуфинале молодежного Евро-2023:

«Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто нас поддерживал весь этот путь. Благодарю каждого игрока, каждого человека из персонала и тренерского штаба, каждого болельщика. Это были незабываемые эмоции, переживания и огромный опыт.

Сегодня получилось так как получилось, мы проиграли. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Это для меня опыт и для каждого из нас. Спасибо нашим воинам. Слава Украине. Слава ВСУ».

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Владимир Бражко сборная Украины по футболу U-21 Испания - Украина Евро-2023 U-21
Источник Instagram
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