Гендир Полесья: «Бойко? Мы соблюдаем баланс между опытом и молодостью»

Генеральный директор «Полесья» Владимир Загурский прокомментировал подписание 35-летнего голкипера Дениса Бойко:

«Футбольный клуб «Полесье» действует в том стратегическом направлении, которое определил президент клуба Геннадий Буткевич, а именно – баланс между опытом и молодостью.

Денис Бойко – это игрок, который имеет за своими плечами немалый опыт выступлений на самом высоком уровне.

Мы рады приветствовать такого опытного игрока в нашей команде и убеждены, что работа Дениса Бойко принесет свои плоды для житомирского клуба».