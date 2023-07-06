Гендир Полесья: «Бойко? Мы соблюдаем баланс между опытом и молодостью»
Владимир Загурский – о подписании Дениса Бойко
Генеральный директор «Полесья» Владимир Загурский прокомментировал подписание 35-летнего голкипера Дениса Бойко:
«Футбольный клуб «Полесье» действует в том стратегическом направлении, которое определил президент клуба Геннадий Буткевич, а именно – баланс между опытом и молодостью.
Денис Бойко – это игрок, который имеет за своими плечами немалый опыт выступлений на самом высоком уровне.
Мы рады приветствовать такого опытного игрока в нашей команде и убеждены, что работа Дениса Бойко принесет свои плоды для житомирского клуба».
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