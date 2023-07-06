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Уимблдон
06 июля 2023, 12:45 | Обновлено 06 июля 2023, 12:46
374
0

Костюк повторила победное достижение 20-летней давности на Уимблдоне

Марта чудом отыгралась после поражения 0:6 в первой партии

06 июля 2023, 12:45 | Обновлено 06 июля 2023, 12:46
374
0
Костюк повторила победное достижение 20-летней давности на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк в первом раунде Уимблдона переиграла гречанку Марию Саккари (0:6, 7:5, 6:2), одержав самую высокорейтинговую победу в карьере.

Отметим, что Костюк стала лишь третьей теннисисткой в истории, которая смогла выиграть матч основной сетки на Уимблдонском турнире после проигрыша первого сета со счётом 0:6.

Победительницы матча после поражения в первом сете со счетом 0:6

Уимблдон-1997: Сандрин Тестю (Франция) – Моники Селеш (США) - 0:6, 6:4, 8:6
Уимблдон-2003: Асагоэ Синобу (Япония) – Даниэла Гантухова (Словакия) - 0:6, 6:4, 12:10
Уимблдон-2023: Марта Костюк (Украина) – Мария Саккари (Греция) - 0:6, 7:5, 6:2

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Источник Twitter
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