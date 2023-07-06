Костюк повторила победное достижение 20-летней давности на Уимблдоне
Марта чудом отыгралась после поражения 0:6 в первой партии
Украинская теннисистка Марта Костюк в первом раунде Уимблдона переиграла гречанку Марию Саккари (0:6, 7:5, 6:2), одержав самую высокорейтинговую победу в карьере.
Отметим, что Костюк стала лишь третьей теннисисткой в истории, которая смогла выиграть матч основной сетки на Уимблдонском турнире после проигрыша первого сета со счётом 0:6.
Победительницы матча после поражения в первом сете со счетом 0:6
Уимблдон-1997: Сандрин Тестю (Франция) – Моники Селеш (США) - 0:6, 6:4, 8:6
Уимблдон-2003: Асагоэ Синобу (Япония) – Даниэла Гантухова (Словакия) - 0:6, 6:4, 12:10
Уимблдон-2023: Марта Костюк (Украина) – Мария Саккари (Греция) - 0:6, 7:5, 6:2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта встретится с Паулой Бадосой в 1/32 финала травяного мейджора
Полгода хороших выступлений в Ла Лиге – это супер, но для нового шага в карьере этого пока маловато…