Легенда Арсенала: «В прошлом сезоне Зинченко был просто великолепен»

Бывший игрок «Арсенала» и сборной Англии Рэй Парлор высоко оценил первый сезон Александра Зинченко в составе «канониров».

«Признаться, я был поражен, когда «Арсенал» приобрел Зинченко у «Манчестер Сити» прошлым летом. Мне не верилось, что команде удалось заполучить футболиста такой квалификации и с таким опытом.

И в прошлом сезоне Зинченко был просто великолепен! Думаю, и в следующем сезоне он будет знаковым в игре «Арсенала».

Зинченко очень мобилен в тактическом смысле: номинально он играет левого защитника, но постоянно смещается в центр полузащиты, а при необходимости может быть задействовать при игре в три защитника. Без такого исполнителя игра «Арсенала» не изменилась бы столь стремительно, как это мы увидели в прошлом сезоне», – сказал Парлор в комментарии talkSPORT.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл за «Арсенал» 33 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.