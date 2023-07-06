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Испания
06 июля 2023, 09:59 | Обновлено 06 июля 2023, 10:04
603
0

Жерар ПИКЕ: «Совершенно не скучаю по футболу, это пройденный этап»

Бывший игрок «Барселоны» предпочитает меньше есть, а не заниматься спортом

06 июля 2023, 09:59 | Обновлено 06 июля 2023, 10:04
603
0
Жерар ПИКЕ: «Совершенно не скучаю по футболу, это пройденный этап»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике заявил, что совсем не скучает по футболу после завершения карьеры.

«Я совершенно не скучаю по футболу. Это пройденный этап. Если решение принято, то все. Оглядываться назад бесполезно. Все прошло очень хорошо, я даже не мечтаю о футболе. Ведь я столько выиграл в клубе своей жизни. Этот этап уже пройден.

Сейчас я предпочитаю меньше есть, а не заниматься спортом. Пока мне нужно отключиться – до тех пор, пока тело не попросит физической нагрузки. Так что я предпочитаю меньше есть. Я чувствую себя хорошо. Моя философия – делать то, что мне хочется», – сказал Пике.

36-летний испанец повесил бутсы на гвоздь в ноябре 2022 года.

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Жерар Пике
Источник AS
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