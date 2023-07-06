Анатолий ТРУБИН: «Нам болит не меньше, чем вам»

Голкипер молодежной сборной Украины U-21 Анатолий Трубин прокомментировал поражение от Испании U-21 (1:5) в полуфинале Евро-2023 U-21.

«Легче всего написать коммент: «Слишком рано расслабились». Но нам болит не меньше, чем вам.

Мы хотели выиграть так же сильно, как вы нам желали победы. Спасибо всем, кто делал это искренне и до конца», – написал Трубин в инстаграме.

В финале Испания сыграет со сборной Англии.