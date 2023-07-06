Молодежные турниры06 июля 2023, 09:27 |
1101
8
Анатолий ТРУБИН: «Нам болит не меньше, чем вам»
Голкипер молодежки прокомментировал поражение от команды Испании U-21
06 июля 2023, 09:27 |
1101
8
Голкипер молодежной сборной Украины U-21 Анатолий Трубин прокомментировал поражение от Испании U-21 (1:5) в полуфинале Евро-2023 U-21.
«Легче всего написать коммент: «Слишком рано расслабились». Но нам болит не меньше, чем вам.
Мы хотели выиграть так же сильно, как вы нам желали победы. Спасибо всем, кто делал это искренне и до конца», – написал Трубин в инстаграме.
В финале Испания сыграет со сборной Англии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 июля 2023, 00:59 6
Голкипер молодежки прокомментировал поражение от команды Испании U-21
Футбол | 05 июля 2023, 18:35 14
Команду возглавит Унаи Мельгоса
Теннис | 05.07.2023, 18:06
Футбол | 05.07.2023, 20:07
Футбол | 06.07.2023, 04:14
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.07.2023, 14:53
04.07.2023, 19:55 1
06.07.2023, 00:43 18
04.07.2023, 12:08 39
04.07.2023, 21:06 3
04.07.2023, 19:42 9
05.07.2023, 15:13 12
“Вчера классно побегали с пацанами в футболчик”, написал украинский вингер в Instagram и добавил фотографии из поединка.
"Я продаю его просто": Мудрик прокомментировал феерическое взаимодействие с Судаковым в матче против Франции
В комментариях подписчики называют Михаила машиной и тролят соперников. "Да... по фану погоняли. Тех французов даже не почувствовали, кто там следующий?!", – пишут фоловеры.