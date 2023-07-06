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  4. Анатолий ТРУБИН: «Нам болит не меньше, чем вам»
Молодежные турниры
06 июля 2023, 09:27 |
1101
8

Анатолий ТРУБИН: «Нам болит не меньше, чем вам»

Голкипер молодежки прокомментировал поражение от команды Испании U-21

06 июля 2023, 09:27 |
1101
8
Анатолий ТРУБИН: «Нам болит не меньше, чем вам»
УАФ. Анатолий Трубин

Голкипер молодежной сборной Украины U-21 Анатолий Трубин прокомментировал поражение от Испании U-21 (1:5) в полуфинале Евро-2023 U-21.

«Легче всего написать коммент: «Слишком рано расслабились». Но нам болит не меньше, чем вам.

Мы хотели выиграть так же сильно, как вы нам желали победы. Спасибо всем, кто делал это искренне и до конца», – написал Трубин в инстаграме.

В финале Испания сыграет со сборной Англии.

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Источник Instagram
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AndiM
Михаил Мудрик в соцсетях смешно прокомментировал победу сборной Украины U-21 над сверстниками из Франции в четвертьфинале Евро-2023.
“Вчера классно побегали с пацанами в футболчик”, написал украинский вингер в Instagram и добавил фотографии из поединка.
"Я продаю его просто": Мудрик прокомментировал феерическое взаимодействие с Судаковым в матче против Франции
В комментариях подписчики называют Михаила машиной и тролят соперников. "Да... по фану погоняли. Тех французов даже не почувствовали, кто там следующий?!", – пишут фоловеры.
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+2
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vbrjkf
Як би ти хотів так сильно перемогти, не пропускав би все що летіло в рамку...
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+1
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avk2307
Не можу сказати що провалив Трубін , але не виручив факт. Згадався матч Жирони і Реала,коли Луніну дали змогу показати себе . І вийшло так само, наче і забивали після помилок захисту, але воротар не виручив жодного разу . І всі прогнозували що Куртуа б хоч пару раз а врятував би...
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0
u6464u
Толік Толік ти після цього матчу тільки в Інгулець можеш перейти, неможе класний воротар стільки пуськать , як і більшість гравців збірної ви показали всьому світу свою прфпригодність , про топ клуби можете забути .
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0
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