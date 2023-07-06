Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис ЭНРИКЕ: «Проект ПСЖ хорошо сочетается с моей идеей атакующего футбола»
Франция
06 июля 2023, 08:35 |
326
0

Луис ЭНРИКЕ: «Проект ПСЖ хорошо сочетается с моей идеей атакующего футбола»

Испанский специалист возглавил французский гранд

06 июля 2023, 08:35 |
326
0
Луис ЭНРИКЕ: «Проект ПСЖ хорошо сочетается с моей идеей атакующего футбола»
ФК ПСЖ. Луис Энрике (слева)

Новоиспеченный главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал свое назначение на пост главного тренера французского гранда.

«С первой нашей встречи с президентом и Луишем Кампушем все было очень просто. Не прошло и пяти минут, как мы говорили о планах.

Тот проект, который мне предложили здесь, могут предложить очень немногие клубы. Думаю, этот проект очень хорошо сочетается с моей идеей атакующего футбола, который нравится болельщикам и даёт результат», - сказал Энрике.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Скаутом черкасского ЛНЗ назначен телеэксперт-аналитик
В доме президента ПСЖ состоялись обыски
Президент ПСЖ: «Мы договорились с Мбаппе. Поэтому я сейчас в шоке»
Луис Энрике ПСЖ назначение тренера
Источник ФК ПСЖ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он не нужен Александрии. Рыбалка тренируется с юношеской командой U-19
Футбол | 06 июля 2023, 04:46 0
Он не нужен Александрии. Рыбалка тренируется с юношеской командой U-19
Он не нужен Александрии. Рыбалка тренируется с юношеской командой U-19

Основным претендентом на трансфер хавбека является черкасский ЛНЗ

Следом за Свитолиной и Цуренко. Матч Калининой на Уимблдоне также отменен
Теннис | 05 июля 2023, 21:40 0
Следом за Свитолиной и Цуренко. Матч Калининой на Уимблдоне также отменен
Следом за Свитолиной и Цуренко. Матч Калининой на Уимблдоне также отменен

Ангелина все еще не стартовала на травяном мейджоре

В УЕФА обеспокоены развитием дела Павелко. Письмо в адрес УАФ
Футбол | 06.07.2023, 06:05
В УЕФА обеспокоены развитием дела Павелко. Письмо в адрес УАФ
В УЕФА обеспокоены развитием дела Павелко. Письмо в адрес УАФ
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
Футбол | 05.07.2023, 18:23
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
Стало известно, какой город может принять матч Украина – Англия
Футбол | 05.07.2023, 11:02
Стало известно, какой город может принять матч Украина – Англия
Стало известно, какой город может принять матч Украина – Англия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
06.07.2023, 07:00 2
Футбол
КОСТЮК: «В перерывах я просто плакала. Сегодня я точно немного отпраздную»
КОСТЮК: «В перерывах я просто плакала. Сегодня я точно немного отпраздную»
05.07.2023, 19:50 3
Теннис
Киевское Динамо разгромило команду из Бухареста в первой контрольной игре
Киевское Динамо разгромило команду из Бухареста в первой контрольной игре
05.07.2023, 20:07 1
Футбол
Бывшая вторая ракетка. Определена соперница Костюк во 2-м раунде Уимблдона
Бывшая вторая ракетка. Определена соперница Костюк во 2-м раунде Уимблдона
05.07.2023, 20:55 19
Теннис
Марта КОСТЮК: «Мне написала Леся и сказала, что я не играю сегодня»
Марта КОСТЮК: «Мне написала Леся и сказала, что я не играю сегодня»
04.07.2023, 19:55 1
Теннис
Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины
Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины
04.07.2023, 14:41 19
Футбол
Майк Тайсон назвал главного плохого парня в современном боксе
Майк Тайсон назвал главного плохого парня в современном боксе
05.07.2023, 14:53
Бокс
Прокуратура сообщила о подозрении бывшему гендиректору Зари Рафаилову
Прокуратура сообщила о подозрении бывшему гендиректору Зари Рафаилову
04.07.2023, 19:42 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем