Франция06 июля 2023, 08:35 |
326
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Луис ЭНРИКЕ: «Проект ПСЖ хорошо сочетается с моей идеей атакующего футбола»
Испанский специалист возглавил французский гранд
06 июля 2023, 08:35 |
326
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Новоиспеченный главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал свое назначение на пост главного тренера французского гранда.
«С первой нашей встречи с президентом и Луишем Кампушем все было очень просто. Не прошло и пяти минут, как мы говорили о планах.
Тот проект, который мне предложили здесь, могут предложить очень немногие клубы. Думаю, этот проект очень хорошо сочетается с моей идеей атакующего футбола, который нравится болельщикам и даёт результат», - сказал Энрике.
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