Луис ЭНРИКЕ: «Проект ПСЖ хорошо сочетается с моей идеей атакующего футбола»

Новоиспеченный главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал свое назначение на пост главного тренера французского гранда.

«С первой нашей встречи с президентом и Луишем Кампушем все было очень просто. Не прошло и пяти минут, как мы говорили о планах.

Тот проект, который мне предложили здесь, могут предложить очень немногие клубы. Думаю, этот проект очень хорошо сочетается с моей идеей атакующего футбола, который нравится болельщикам и даёт результат», - сказал Энрике.