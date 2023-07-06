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Украина. Премьер лига
06 июля 2023, 07:57 |
908
0

Лалатович хочет подписать в Зарю Тараса Бондаренко

Новый наставник луганчан заинтересован в переходе центрбека

06 июля 2023, 07:57 |
908
0
Лалатович хочет подписать в Зарю Тараса Бондаренко
ФК Раднички. Тарас Бондаренко

Украинский защитник Тарас Бондаренко может перейти в «Зарю».

В услугах игрока заинтересован новый наставник луганской команды Ненад Лалатович. Последним клубом Бондаренко был сербский «Радник» Сурдулица.

Ранее 30-летний центрбек выступал за «Каспий», «Окжетпес», «Раднички», «Металац». В Украине Бондаренко играл в составе «Авангарда», «Полтавы» и дубля запорожского «Металлурга».

Сейчас «Заря» находится на сборах в Польше, где уже запланировала провести минимум пять контрольных матчей: «Ресовия» (4 июля), «Сталь» (8 июля), «Земплин» (11 июля), «Гурник» (17 июля), «Ружомберок» (22 июля).

«Заря» финишировала на третьем месте в чемпионате Украины и сыграет в квалификации Лиги Европы. Базовая дата старта нового розыгрыша Украинской Премьер-лиги 29 июля.

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Тарас Бондаренко Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ Ненад Лалатович
Источник Sportarena
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