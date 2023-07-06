В УЕФА обеспокоены развитием дела Павелко. Письмо в адрес УАФ
Зоран Лакович отреагировал на дело против руководства УАФ
5 июля 2023 года на имя первого вице-президента Украинской ассоциации футбола Анатолия Демьяненко пришло письмо от директора национальных ассоциаций УЕФА Зорана Лаковича, в котором говорится о ситуации вокруг УАФ и делах против руководства ассоциации.
Письмо УЕФА в адрес УАФ
«Уважаемый первый вице-президент!
Мы ссылаемся на Ваше письмо от 20 июня 2023 года по текущим расследованиям против президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко.
С большой обеспокоенностью мы принимаем к сведению обстоятельства, которые привели к передаче дела из Киева в суд во Львове и дальнейшему решению об изменении меры пресечения господину Павелко на содержание под стражей.
Между тем, нам сообщили, что апелляционная жалоба на решение подана во Львовский апелляционный суд, а слушание назначено на 7 июля 2023 года после того, как первоначально было запланировано на 30 июня 2023 года. Мы просим Вас немедленно информировать нас о дальнейших событиях.
В заключение хотим заверить Вас, что мы будем продолжать внимательно следить за этим делом и постоянно будем оценивать необходимость принятия любых дополнительных мер. Это может включать оценку возможных нарушений Устава УЕФА, в частности, об обязанности УАФ самостоятельно управлять и контролировать свои дела.
Мы ценим Ваше сотрудничество в этом вопросе и остаемся в Вашем распоряжении».
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