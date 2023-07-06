Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УЕФА обеспокоены развитием дела Павелко. Письмо в адрес УАФ
Украина. Премьер лига
06 июля 2023, 06:05 | Обновлено 06 июля 2023, 06:12
444
0

В УЕФА обеспокоены развитием дела Павелко. Письмо в адрес УАФ

Зоран Лакович отреагировал на дело против руководства УАФ

06 июля 2023, 06:05 | Обновлено 06 июля 2023, 06:12
444
0
В УЕФА обеспокоены развитием дела Павелко. Письмо в адрес УАФ
УЕФА

5 июля 2023 года на имя первого вице-президента Украинской ассоциации футбола Анатолия Демьяненко пришло письмо от директора национальных ассоциаций УЕФА Зорана Лаковича, в котором говорится о ситуации вокруг УАФ и делах против руководства ассоциации.

Письмо УЕФА в адрес УАФ

«Уважаемый первый вице-президент!

Мы ссылаемся на Ваше письмо от 20 июня 2023 года по текущим расследованиям против президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко.

С большой обеспокоенностью мы принимаем к сведению обстоятельства, которые привели к передаче дела из Киева в суд во Львове и дальнейшему решению об изменении меры пресечения господину Павелко на содержание под стражей.

Между тем, нам сообщили, что апелляционная жалоба на решение подана во Львовский апелляционный суд, а слушание назначено на 7 июля 2023 года после того, как первоначально было запланировано на 30 июня 2023 года. Мы просим Вас немедленно информировать нас о дальнейших событиях.

В заключение хотим заверить Вас, что мы будем продолжать внимательно следить за этим делом и постоянно будем оценивать необходимость принятия любых дополнительных мер. Это может включать оценку возможных нарушений Устава УЕФА, в частности, об обязанности УАФ самостоятельно управлять и контролировать свои дела.

Мы ценим Ваше сотрудничество в этом вопросе и остаемся в Вашем распоряжении».

По теме:
ФОТО. Как звать медведя? Талисман Евро-2024 в Германии получил имя
ВИДЕО. Генсека УАФ в наручниках и в автозаке доставили в суд
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ завершил сотрудничество с главным тренером
УЕФА Зоран Лакович Анатолий Демьяненко Андрей Павелко суд арест коррупция Украинская ассоциация футбола
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он не нужен Александрии. Рыбалка тренируется с юношеской командой U-19
Футбол | 06 июля 2023, 04:46 0
Он не нужен Александрии. Рыбалка тренируется с юношеской командой U-19
Он не нужен Александрии. Рыбалка тренируется с юношеской командой U-19

Основным претендентом на трансфер хавбека является черкасский ЛНЗ

Суперпас от Мудрика. Бондаренко открыл счет в игре с Испанией
Футбол | 05 июля 2023, 22:17 4
Суперпас от Мудрика. Бондаренко открыл счет в игре с Испанией
Суперпас от Мудрика. Бондаренко открыл счет в игре с Испанией

В Бухаресте проходит полуфинальный матч Евро-2023 U-21

Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
Футбол | 05.07.2023, 18:23
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
Стало известно, какой город может принять матч Украина – Англия
Футбол | 05.07.2023, 11:02
Стало известно, какой город может принять матч Украина – Англия
Стало известно, какой город может принять матч Украина – Англия
На Олимпиаду попали – и хватит. Украина U-21 уступила Испании
Футбол | 05.07.2023, 23:48
На Олимпиаду попали – и хватит. Украина U-21 уступила Испании
На Олимпиаду попали – и хватит. Украина U-21 уступила Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КОСТЮК: «В перерывах я просто плакала. Сегодня я точно немного отпраздную»
КОСТЮК: «В перерывах я просто плакала. Сегодня я точно немного отпраздную»
05.07.2023, 19:50 3
Теннис
Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины
Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины
04.07.2023, 14:41 19
Футбол
Забили 6 мячей. Мирон Маркевич в Карпатах одержал первую победу
Забили 6 мячей. Мирон Маркевич в Карпатах одержал первую победу
04.07.2023, 23:23 1
Футбол
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 4 июля
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 4 июля
04.07.2023, 06:20
Теннис
Винус УИЛЬЯМС: «А потом в матче со Свитолиной меня убила трава»
Винус УИЛЬЯМС: «А потом в матче со Свитолиной меня убила трава»
04.07.2023, 08:26 11
Теннис
Что случилось? Ярмоленко получил временный номер в Динамо
Что случилось? Ярмоленко получил временный номер в Динамо
04.07.2023, 12:59 18
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
04.07.2023, 12:08 39
Футбол
Бывшая вторая ракетка. Определена соперница Костюк во 2-м раунде Уимблдона
Бывшая вторая ракетка. Определена соперница Костюк во 2-м раунде Уимблдона
05.07.2023, 20:55 18
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем