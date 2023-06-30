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Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 01:59 | Обновлено 30 июня 2023, 02:16
87
0

БУГАЙ: В деле Павелко нет ущерба, пострадавших. Это собственные деньги УАФ

По словам адвоката, за пять лет следствие так и не провело экспертизу убытков

30 июня 2023, 01:59 | Обновлено 30 июня 2023, 02:16
87
0
БУГАЙ: В деле Павелко нет ущерба, пострадавших. Это собственные деньги УАФ
УАФ. Денис Бугай

В столичном Доме футбола во время пресс-конференции Денис Бугай рассказал по сути криминального дела в отношении Андрея Павелко:

«В деле нет убытков. За пять лет следствие так и не провело экспертизу, которая доказала бы обратное. Вместо этого каждый раз всплывают новые цифры, ничем не подкрепленные.

И самое главное. В деле отсутствуют потерпевшие. Использованные для строительства завода средства – собственные ресурсы УАФ. Это не бюджетные средства и средства УЕФА.

УАФ проходит аудит во всемирно известных аудиторских компаниях KPMG, Ernst and Young. Никаких нарушений в ходе этих проверок не установлено».

Пресс-конференция УАФ по делу Андрея Павелко

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коррупция Андрей Павелко суд Украинская ассоциация футбола Денис Бугай пресс-конференция
Источник Украинская ассоциация футбола
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