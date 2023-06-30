БУГАЙ: В деле Павелко нет ущерба, пострадавших. Это собственные деньги УАФ

В столичном Доме футбола во время пресс-конференции Денис Бугай рассказал по сути криминального дела в отношении Андрея Павелко:

«В деле нет убытков. За пять лет следствие так и не провело экспертизу, которая доказала бы обратное. Вместо этого каждый раз всплывают новые цифры, ничем не подкрепленные.

И самое главное. В деле отсутствуют потерпевшие. Использованные для строительства завода средства – собственные ресурсы УАФ. Это не бюджетные средства и средства УЕФА.

УАФ проходит аудит во всемирно известных аудиторских компаниях KPMG, Ernst and Young. Никаких нарушений в ходе этих проверок не установлено».

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Пресс-конференция УАФ по делу Андрея Павелко