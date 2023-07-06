6 июля в 13:45 сборная Украины по пляжному футболу проводит матч квалификации ЧМ-2024 против команды Польши.

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Подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука участвуют в европейской квалификации чемпионата мира 2024. Отборочный турнир проходит с 5 по 9 июля в Баку, столице Азербайджана.

16 команд поделены на 4 группы. По две лучшие команды выйдут в 1/4 финала. Четыре победителя четвертьфиналов квалифицируются на ЧМ-2024 в ОАЭ, который пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года.

В первом туре Украина в овертайме обыграла Испанию (4:3 OT), а Польша нанесла поражение Литве (3:1). Таким образом, во втором туре встречаются лидеры группы B.

Пляжный футбол. Квалификация ЧМ-2024

1-й тур, 5 июля

10:00. D. беларусь – Турция – 10:2

11:15. C. Франция – Греция – 5:3

12:30. A. Италия – Эстония – 3:1

13:45. B. Польша – Литва – 3:1

15:15. D. Дания – Швейцария – 3:2

16:30. C. Португалия – Германия – 8:6

17:45. A. Азербайджан – Молдова – 2:3

19:00. B. Испания – Украина – 3:4 OT

2-й тур, 6 июля

08:00. D. беларусь – Дания

11:15. C. Германия – Греция

12:30. A. Италия – Молдова

13:45. B. Украина – Польша

– Польша 15:15. D. Швейцария – Турция

16:30. C. Португалия – Франция

17:00. B. Испания – Литва

17:45. A. Азербайджан – Эстония

Украина – Польша. Квалификация ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 6 июля в 13:45

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