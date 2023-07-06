Челси заинтересован в Дибале

Лондонский «Челси» контактировал с агентом нападающего римской «Ромы» Пауло Дибалы.

«Пенсионеры» могут активировать клаусулу в контракте 29-летнего аргентинца, которая составляет 12 млн евро.

«Рома», напомним, подписала Дибалу летом прошлого года в статусе свободного агента после его ухода из «Ювентуса». Договор нападающего с «волками» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Пауло Дибала отклонил предложение «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии.