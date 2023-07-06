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Англия
06 июля 2023, 05:17 |
95
1

Челси заинтересован в Дибале

Лондонцы могут выкупить контракт аргентинца

06 июля 2023, 05:17 |
95
1
Челси заинтересован в Дибале
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Лондонский «Челси» контактировал с агентом нападающего римской «Ромы» Пауло Дибалы.

«Пенсионеры» могут активировать клаусулу в контракте 29-летнего аргентинца, которая составляет 12 млн евро.

«Рома», напомним, подписала Дибалу летом прошлого года в статусе свободного агента после его ухода из «Ювентуса». Договор нападающего с «волками» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Пауло Дибала отклонил предложение «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии.

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Челси Рома Рим Пауло Дибала трансферы АПЛ трансферы трансферы Серии A
Источник Football-Italia
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Перець
А Дібалі  навпаки пох на Челсі
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