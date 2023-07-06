Англия06 июля 2023, 05:17 |
95
1
Челси заинтересован в Дибале
Лондонцы могут выкупить контракт аргентинца
06 июля 2023, 05:17 |
95
1
Лондонский «Челси» контактировал с агентом нападающего римской «Ромы» Пауло Дибалы.
«Пенсионеры» могут активировать клаусулу в контракте 29-летнего аргентинца, которая составляет 12 млн евро.
«Рома», напомним, подписала Дибалу летом прошлого года в статусе свободного агента после его ухода из «Ювентуса». Договор нападающего с «волками» рассчитан до лета 2025 года.
Ранее сообщалось, что Пауло Дибала отклонил предложение «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 июля 2023, 23:59 4
В решающем матче турнира 8 июля в Батуми сыграют Англия и Испания
Футбол | 06 июля 2023, 01:23 2
Главный тренер молодежки прокомментировал поражение от Испании U-21
Футбол | 05.07.2023, 23:48
Футбол | 05.07.2023, 18:23
Футбол | 06.07.2023, 00:30
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
А Дібалі навпаки пох на Челсі
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.07.2023, 12:08 39
05.07.2023, 18:49 1
04.07.2023, 19:55 1
05.07.2023, 19:50 3
04.07.2023, 23:23 1
05.07.2023, 13:20 2
04.07.2023, 19:42 9
04.07.2023, 04:55 7