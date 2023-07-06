Украина. Премьер лига06 июля 2023, 04:46 | Обновлено 06 июля 2023, 04:56
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Он не нужен Александрии. Рыбалка тренируется с юношеской командой U-19
Основным претендентом на трансфер хавбека является черкасский ЛНЗ
06 июля 2023, 04:46 | Обновлено 06 июля 2023, 04:56
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Тренерский штаб «Александрии» не рассчитывает в следующем сезоне на опорного хавбека Сергея Рыбалку.
Сейчас опытный опорник поддерживает форму с командой юношей «Александрии» U-19, сообщает ТаТоТаке.
Несмотря на то, что контракт Рыбака действителен еще один год, руководство «Александрии» готово отпустить 33-летнего футболиста свободным агентом.
Основным претендентом на трансфер Сергея является черкасский ЛНЗ, клуб-новичок УПЛ.
Читайте также:Источник: Сергей Рыбалка может досрочно покинуть Александрию
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