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Украина. Премьер лига
06 июля 2023, 04:46 | Обновлено 06 июля 2023, 04:56
214
0

Он не нужен Александрии. Рыбалка тренируется с юношеской командой U-19

Основным претендентом на трансфер хавбека является черкасский ЛНЗ

06 июля 2023, 04:46 | Обновлено 06 июля 2023, 04:56
214
0
Он не нужен Александрии. Рыбалка тренируется с юношеской командой U-19
ФК Александрия. Сергей Рыбалка

Тренерский штаб «Александрии» не рассчитывает в следующем сезоне на опорного хавбека Сергея Рыбалку.

Сейчас опытный опорник поддерживает форму с командой юношей «Александрии» U-19, сообщает ТаТоТаке.

Несмотря на то, что контракт Рыбака действителен еще один год, руководство «Александрии» готово отпустить 33-летнего футболиста свободным агентом.

Основным претендентом на трансфер Сергея является черкасский ЛНЗ, клуб-новичок УПЛ.

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Александрия Сергей Рыбалка трансферы УПЛ трансферы Александрия U-19 ТаТоТаке ЛНЗ Черкассы
Источник ТаТоТаке
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