Он не нужен Александрии. Рыбалка тренируется с юношеской командой U-19

Тренерский штаб «Александрии» не рассчитывает в следующем сезоне на опорного хавбека Сергея Рыбалку.

Сейчас опытный опорник поддерживает форму с командой юношей «Александрии» U-19, сообщает ТаТоТаке.

Несмотря на то, что контракт Рыбака действителен еще один год, руководство «Александрии» готово отпустить 33-летнего футболиста свободным агентом.

Основным претендентом на трансфер Сергея является черкасский ЛНЗ, клуб-новичок УПЛ.