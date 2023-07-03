Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Сергей Рыбалка может досрочно покинуть Александрию
Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 23:03 |
226
0

Источник: Сергей Рыбалка может досрочно покинуть Александрию

Контракт игрока рассчитан до конца мая 2024 года

03 июля 2023, 23:03 |
226
0
Источник: Сергей Рыбалка может досрочно покинуть Александрию
ФК Александрия. Сергей Рыбалка

33-летний украинский полузащитник Сергей Рыбалка может досрочно покинуть «Александрию».

Об этом сообщает SportArena. По информации источника, есть вероятность того, что игрок уйдет из команды летом. Причины не разглашаются.

Контракт игрока рассчитан до конца мая 2024 года.

В минувшем сезоне Рыбалка сыграл в 27 матчах за «Александрию», забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

По теме:
Шахтеру интересен ивуариец Парфе Гиагон, играющий в Израиле
Черноморец выиграл спарринг. На просмотре – игроки из Львова и Металлиста
Русин не переходит в Шахтер, но ван Леувен хочет видеть Назария в команде
Сергей Рыбалка расторжение контракта Александрия трансферы трансферы УПЛ
Источник Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кто будет помощниками ван Леувена в Шахтере
Футбол | 03 июля 2023, 21:15 1
Стало известно, кто будет помощниками ван Леувена в Шахтере
Стало известно, кто будет помощниками ван Леувена в Шахтере

Тренеры: Аттевелд, Гентенар, Кабачок, Блохин, Ратулутра, Чижов, Николини

Источник: Гармаш переведен в Динамо U-19
Футбол | 03 июля 2023, 15:37 23
Источник: Гармаш переведен в Динамо U-19
Источник: Гармаш переведен в Динамо U-19

Будущее игрока в клубе остается неизвестным

Бондаренко забил важнейший гол в ворота Франции на 86-й минуте
Футбол | 02.07.2023, 23:43
Бондаренко забил важнейший гол в ворота Франции на 86-й минуте
Бондаренко забил важнейший гол в ворота Франции на 86-й минуте
Капитан сборной Франции U-21: «Это огромное разочарование»
Футбол | 03.07.2023, 02:00
Капитан сборной Франции U-21: «Это огромное разочарование»
Капитан сборной Франции U-21: «Это огромное разочарование»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Теперь пусть испанцы боятся Украину»
Футбол | 03.07.2023, 11:00
Мирон МАРКЕВИЧ: «Теперь пусть испанцы боятся Украину»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Теперь пусть испанцы боятся Украину»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3. Бенефис Судакова. Видео голов и обзор
Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3. Бенефис Судакова. Видео голов и обзор
03.07.2023, 00:23 1
Футбол
Известны 6 команд-участниц Игр-2024. От Европы – полная ясность
Известны 6 команд-участниц Игр-2024. От Европы – полная ясность
03.07.2023, 05:07 10
Футбол
СВИТОЛИНА: «Понимаю, что допуск россиян на Уимблдон – вынужденный шаг»
СВИТОЛИНА: «Понимаю, что допуск россиян на Уимблдон – вынужденный шаг»
01.07.2023, 22:59 17
Теннис
Элина против Винус, Джокович vs Алькарас, возвращение очков и россиян
Элина против Винус, Джокович vs Алькарас, возвращение очков и россиян
03.07.2023, 12:14 11
Теннис
Драма в финале. Женская сборная Украины по пенальти уступила Испании
Драма в финале. Женская сборная Украины по пенальти уступила Испании
01.07.2023, 21:07 14
Футбол
Борьба с Испанией. Медальная таблица перед заключительным днем ЕИ-2023
Борьба с Испанией. Медальная таблица перед заключительным днем ЕИ-2023
01.07.2023, 23:59 5
Другие виды
ФОТО. Сын Шевченко подписал контракт с Уотфордом
ФОТО. Сын Шевченко подписал контракт с Уотфордом
02.07.2023, 19:31 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем