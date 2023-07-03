Источник: Сергей Рыбалка может досрочно покинуть Александрию

33-летний украинский полузащитник Сергей Рыбалка может досрочно покинуть «Александрию».

Об этом сообщает SportArena. По информации источника, есть вероятность того, что игрок уйдет из команды летом. Причины не разглашаются.

Контракт игрока рассчитан до конца мая 2024 года.

В минувшем сезоне Рыбалка сыграл в 27 матчах за «Александрию», забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.