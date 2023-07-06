Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Испании U-21: «Мудрик был одним из главных орудий Украины»
Чемпионат Европы
06 июля 2023, 04:35 |
80
1

Защитник Испании U-21: «Мудрик был одним из главных орудий Украины»

Виктор Гомес – о матче со сборной Украины

06 июля 2023, 04:35 |
80
1
Защитник Испании U-21: «Мудрик был одним из главных орудий Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Гомес

Защитник молодежной сборной Испании Виктор Гомес дал оценку поединку с командой Украины в полуфинале Евро-2023 U-21, в котором «Фурия Роха» добилась победы со счетом 5:1.

«Серхио Гомес более привычен к обороне, ведь он играл в «Манчестер Сити» на позиции опорного защитника. Помощь Серхио была ключевой, а также Баэна внутри пытался защищаться против Мудрика, так как он был одним из их главных орудий.

Мудрик – невероятный игрок, а с пространством – тем более. Он очень мощный, очень быстрый, и во второй половине мы исправили это. Просто пытались предоставить больше помощи, чтобы он не выходил один на один против меня. План игры был идеальным во второй половине», – заявил Виктор Гомес.

По теме:
Тренер Испании U-21: Защитнику не хватило помощи, а Мудрик – решающий игрок
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Я разочарован, потому что мы не играли хорошо»
РОТАНЬ: Без отмазок. Но мы просидели в какой-то конуре в аэропорту 5 часов
Виктор Гомес Евро-2023 U-21 Испания - Украина сборная Испании по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21
Источник УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, какой город может принять матч Украина – Англия
Футбол | 05 июля 2023, 11:02 6
Стало известно, какой город может принять матч Украина – Англия
Стало известно, какой город может принять матч Украина – Англия

Ведется подготовка к матчу отбора к Евро-2024

С Мудриком, но без Ваната. Составы на полуфинал Евро U-21 Испания – Украина
Футбол | 05 июля 2023, 20:46 8
С Мудриком, но без Ваната. Составы на полуфинал Евро U-21 Испания – Украина
С Мудриком, но без Ваната. Составы на полуфинал Евро U-21 Испания – Украина

Поединок состоится 5 июля в 22:00 по Киеву

Он не нужен Александрии. Рыбалка тренируется с юношеской командой U-19
Футбол | 06.07.2023, 04:46
Он не нужен Александрии. Рыбалка тренируется с юношеской командой U-19
Он не нужен Александрии. Рыбалка тренируется с юношеской командой U-19
Суперпас от Мудрика. Бондаренко открыл счет в игре с Испанией
Футбол | 05.07.2023, 22:17
Суперпас от Мудрика. Бондаренко открыл счет в игре с Испанией
Суперпас от Мудрика. Бондаренко открыл счет в игре с Испанией
По пути Роналду. Топ-7 футболистов, уехавших в Саудовскую Аравию
Футбол | 05.07.2023, 12:03
По пути Роналду. Топ-7 футболистов, уехавших в Саудовскую Аравию
По пути Роналду. Топ-7 футболистов, уехавших в Саудовскую Аравию
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
nicksaf
А у Сабо другое мнение по мурчику. Да, бегает быстро. А так...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Киеве кассирша Новой почты украла 190 тысяч гривен ради игры в казино
В Киеве кассирша Новой почты украла 190 тысяч гривен ради игры в казино
04.07.2023, 04:55 7
Мир азарта
Киевское Динамо разгромило команду из Бухареста в первой контрольной игре
Киевское Динамо разгромило команду из Бухареста в первой контрольной игре
05.07.2023, 20:07 1
Футбол
Марта КОСТЮК: «Мне написала Леся и сказала, что я не играю сегодня»
Марта КОСТЮК: «Мне написала Леся и сказала, что я не играю сегодня»
04.07.2023, 19:55 1
Теннис
Что случилось? Ярмоленко получил временный номер в Динамо
Что случилось? Ярмоленко получил временный номер в Динамо
04.07.2023, 12:59 18
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
04.07.2023, 12:08 39
Футбол
Бывшая вторая ракетка. Определена соперница Костюк во 2-м раунде Уимблдона
Бывшая вторая ракетка. Определена соперница Костюк во 2-м раунде Уимблдона
05.07.2023, 20:55 18
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 31-летнего украинского голкипера
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 31-летнего украинского голкипера
04.07.2023, 21:06 3
Футбол
Следом за Свитолиной и Цуренко. Матч Калининой на Уимблдоне также отменен
Следом за Свитолиной и Цуренко. Матч Калининой на Уимблдоне также отменен
05.07.2023, 21:40
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем