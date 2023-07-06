Защитник Испании U-21: «Мудрик был одним из главных орудий Украины»

Защитник молодежной сборной Испании Виктор Гомес дал оценку поединку с командой Украины в полуфинале Евро-2023 U-21, в котором «Фурия Роха» добилась победы со счетом 5:1.

«Серхио Гомес более привычен к обороне, ведь он играл в «Манчестер Сити» на позиции опорного защитника. Помощь Серхио была ключевой, а также Баэна внутри пытался защищаться против Мудрика, так как он был одним из их главных орудий.

Мудрик – невероятный игрок, а с пространством – тем более. Он очень мощный, очень быстрый, и во второй половине мы исправили это. Просто пытались предоставить больше помощи, чтобы он не выходил один на один против меня. План игры был идеальным во второй половине», – заявил Виктор Гомес.