ОФИЦИАЛЬНО. Скаутом черкасского ЛНЗ назначен телеэксперт-аналитик

Футбольный аналитик Евгений Кузьменко назначен скаутом черкасского клуба ЛНЗ.

До этого Кузьменко работал в клубах «Кривбасс» и «Кремень». Он также имеет большой опыт работы на футбольном телевидении как эксперт-аналитик.

Войдя в скаутско-аналитический отдел клуба, Евгений будет одним из ответственных за процесс поиска футболистов и качественную оценку имеющихся игроков в команде.