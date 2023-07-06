Украина. Премьер лига06 июля 2023, 04:17 | Обновлено 06 июля 2023, 04:22
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ОФИЦИАЛЬНО. Скаутом черкасского ЛНЗ назначен телеэксперт-аналитик
Евгений Кузьменко ранее работал в клубах «Кривбасс» и «Кремень»
06 июля 2023, 04:17 | Обновлено 06 июля 2023, 04:22
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Футбольный аналитик Евгений Кузьменко назначен скаутом черкасского клуба ЛНЗ.
До этого Кузьменко работал в клубах «Кривбасс» и «Кремень». Он также имеет большой опыт работы на футбольном телевидении как эксперт-аналитик.
Войдя в скаутско-аналитический отдел клуба, Евгений будет одним из ответственных за процесс поиска футболистов и качественную оценку имеющихся игроков в команде.
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