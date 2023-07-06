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06 июля 2023, 04:14 |
34
0

Азар может стать одноклубником Месси

Бельгийца зовут за океан

06 июля 2023, 04:14 |
34
0
Азар может стать одноклубником Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Клуб «Интер Майами» из Флорида проявляется интерес к бывшему полузащитнику мадридского «Реала» Эдену Азару.

Сообщается, что Эден стал для флоридцев топ-целью после подписания бывших игроков «Барселоны» Лионеля Месси и Серхио Бускетса.

Как известно, Азар покинул «Реал» в начале июня. Он защищал цвета «галактикос» с 2019 года. Было предположение, что 32-летний хавбек может объявить о завершении карьеры.

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Источник Relevo
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