Азар может стать одноклубником Месси

Клуб «Интер Майами» из Флорида проявляется интерес к бывшему полузащитнику мадридского «Реала» Эдену Азару.

Сообщается, что Эден стал для флоридцев топ-целью после подписания бывших игроков «Барселоны» Лионеля Месси и Серхио Бускетса.

Как известно, Азар покинул «Реал» в начале июня. Он защищал цвета «галактикос» с 2019 года. Было предположение, что 32-летний хавбек может объявить о завершении карьеры.