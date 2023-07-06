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Франция
06 июля 2023, 03:34 | Обновлено 06 июля 2023, 03:41
187
0

В доме президента ПСЖ состоялись обыски

Аль-Хелаифи под подозрением

06 июля 2023, 03:34 | Обновлено 06 июля 2023, 03:41
187
0
В доме президента ПСЖ состоялись обыски
Getty Images/Global Images Ukraine. Нассер Аль-Хелаифи

Дом президента парижского «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи обыскали правоохранители.

Сообщается, что причиной таких действий стали подозрения в коррупции.

Сотрудники Центрального управления полиции по борьбе с организованной преступностью ждали Аль-Хелаифи возле самолета накануне его пресс-конференции о назначении нового главного тренера команды Луиса Энрике.

Источник утверждает, что Аль-Хелаифи действиям полиции не препятствовал, доступ к своему дому предоставил и сотрудничал с властями.

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Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ обыск
Источник RMC Sport
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