Франция06 июля 2023, 03:34 | Обновлено 06 июля 2023, 03:41
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В доме президента ПСЖ состоялись обыски
Аль-Хелаифи под подозрением
06 июля 2023, 03:34 | Обновлено 06 июля 2023, 03:41
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Дом президента парижского «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи обыскали правоохранители.
Сообщается, что причиной таких действий стали подозрения в коррупции.
Сотрудники Центрального управления полиции по борьбе с организованной преступностью ждали Аль-Хелаифи возле самолета накануне его пресс-конференции о назначении нового главного тренера команды Луиса Энрике.
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Источник утверждает, что Аль-Хелаифи действиям полиции не препятствовал, доступ к своему дому предоставил и сотрудничал с властями.
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