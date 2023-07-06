В доме президента ПСЖ состоялись обыски

Дом президента парижского «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи обыскали правоохранители.

Сообщается, что причиной таких действий стали подозрения в коррупции.

Сотрудники Центрального управления полиции по борьбе с организованной преступностью ждали Аль-Хелаифи возле самолета накануне его пресс-конференции о назначении нового главного тренера команды Луиса Энрике.

Источник утверждает, что Аль-Хелаифи действиям полиции не препятствовал, доступ к своему дому предоставил и сотрудничал с властями.