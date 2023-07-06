ОФИЦИАЛЬНО. Динамо договаривается об аренде стадиона в Бухаресте

Киевское «Динамо» официально сообщило о том, что ведет переговоры об аренде домашней арены румынского клуба «Рапид» из Бухареста для проведения своих домашних матчей в предстоящем сезоне на евроарене.

Домашний стадион «Рапида» – «Супербет Арена», трибуны которого могут вместить 14 047 зрителей.

Как известно, в кампании-2023/2024 «Динамо» ждут выступления в розыгрыше Лиги конференций УЕФА.

Напомним, в среду, 5 июля, в рамках подготовки к новому сезону киевское «Динамо» провело спарринг с «Динамо» из Бухареста и добилось победы со счетом 4:1.