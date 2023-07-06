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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо договаривается об аренде стадиона в Бухаресте
Лига конференций
06 июля 2023, 03:00 |
48
0

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо договаривается об аренде стадиона в Бухаресте

Киевский клуб готовится к матчам на евроарене

06 июля 2023, 03:00 |
48
0
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо договаривается об аренде стадиона в Бухаресте
ФК Рапид Бухарест

Киевское «Динамо» официально сообщило о том, что ведет переговоры об аренде домашней арены румынского клуба «Рапид» из Бухареста для проведения своих домашних матчей в предстоящем сезоне на евроарене.

Домашний стадион «Рапида» – «Супербет Арена», трибуны которого могут вместить 14 047 зрителей.

Как известно, в кампании-2023/2024 «Динамо» ждут выступления в розыгрыше Лиги конференций УЕФА.

Напомним, в среду, 5 июля, в рамках подготовки к новому сезону киевское «Динамо» провело спарринг с «Динамо» из Бухареста и добилось победы со счетом 4:1.

По теме:
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Лига конференций Динамо Киев Рапид Бухарест
Источник ФК Динамо Киев
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