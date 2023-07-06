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  4. Тренер Испании U-21: Защитнику не хватило помощи, а Мудрик – решающий игрок
Чемпионат Европы
06 июля 2023, 02:18 |
341
0

Тренер Испании U-21: Защитнику не хватило помощи, а Мудрик – решающий игрок

Санти Дения – о матче с украинской сборной

06 июля 2023, 02:18 |
341
0
Тренер Испании U-21: Защитнику не хватило помощи, а Мудрик – решающий игрок
Getty Images/Global Images Ukraine. Санти Дения

Главный тренер сборной Испании U-21 Санти Дения поделился мнением о матче с командой Украины в полуфинале молодежного Евро-2023 (5:1).

«Эта команда верит. Они верят в нашу идею игры - владение мячом, игра сзади, ускорение, работу друг на друга, приходы из глубины. Они продолжают верить, продолжают становиться сильнее, и нам придется снова совершенствоваться, чтобы выиграть титул.

Замена Серхио Гомеса справа в обороне во втором тайме? Серхио и Миранда составляют хорошую пару, но игра требовала, чтобы я его передвинул. [Когда забивала гол Украина,] нашему правому защитнику не хватило помощи, а Мудрик - решающий игрок. Гол случился из-за того, что помощь не пришла, а у него (Мудрика) было больше скорости», – заявил Санти Дения.

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Санти Дения Евро-2023 U-21 сборная Испании по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Испания - Украина
Источник УЕФА
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