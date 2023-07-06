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  4. Максим ТАЛОВЕРОВ: «Я разочарован, потому что мы не играли хорошо»
Чемпионат Европы
06 июля 2023, 01:36 |
80
1

Максим ТАЛОВЕРОВ: «Я разочарован, потому что мы не играли хорошо»

Защитник сборной Украины U-21 – о матче с испанцами

06 июля 2023, 01:36 |
80
1
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Я разочарован, потому что мы не играли хорошо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Защитник молодежной сборной Украины Максим Таловеров поделился мнением о поединке 1/2 финала Евро-2023 U-21 с ровесниками из команды Испании (1:5).

«Мы должны были играть более агрессивно и намного лучше. В команде у нас была цель – попасть в Грузию в финал. Но это уже в прошлом. Я разочарован, потому что мы не играли хорошо», – заявил Таловеров

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Евро-2023 U-21 Максим Таловеров сборная Украины по футболу U-21 сборная Испании по футболу U-21 Испания - Украина
Источник УЕФА
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Повільно рухаєшся, повільно соображаєш. Не знаю, хто там в тобі мегаталант побачив
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