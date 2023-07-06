Максим ТАЛОВЕРОВ: «Я разочарован, потому что мы не играли хорошо»

Защитник молодежной сборной Украины Максим Таловеров поделился мнением о поединке 1/2 финала Евро-2023 U-21 с ровесниками из команды Испании (1:5).

«Мы должны были играть более агрессивно и намного лучше. В команде у нас была цель – попасть в Грузию в финал. Но это уже в прошлом. Я разочарован, потому что мы не играли хорошо», – заявил Таловеров