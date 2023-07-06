Чемпионат Европы06 июля 2023, 01:36 |
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Максим ТАЛОВЕРОВ: «Я разочарован, потому что мы не играли хорошо»
Защитник сборной Украины U-21 – о матче с испанцами
06 июля 2023, 01:36 |
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Защитник молодежной сборной Украины Максим Таловеров поделился мнением о поединке 1/2 финала Евро-2023 U-21 с ровесниками из команды Испании (1:5).
«Мы должны были играть более агрессивно и намного лучше. В команде у нас была цель – попасть в Грузию в финал. Но это уже в прошлом. Я разочарован, потому что мы не играли хорошо», – заявил Таловеров
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